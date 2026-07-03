El ex seleccionador de Corea del Sur vuela a EE. UU. tras recibir amenazas

El ex seleccionador de la selección nacional de Corea del Sur, Hong Myung-bo, partió hacia Estados Unidos dos días después de regresar de la Copa del Mundo.

Según fuentes, la decisión del técnico se debió a la intensa presión de los aficionados, el acoso y las amenazas de muerte difundidas en Internet.

La situación se tensó en el aeropuerto

Cuando la selección de Corea del Sur regresó de la Copa del Mundo el 30 de junio, unos 200 aficionados se reunieron en el aeropuerto de Incheon.

A pesar de que el equipo llegó alrededor de las 3 o 4 de la madrugada, los manifestantes esperaban en el lugar.

Según la cadena KBS, los gritos de protesta comenzaron en la sala de llegadas incluso antes de que Hong Myung-bo apareciera.

En los vídeos difundidos en Internet, se escuchaba a los aficionados tocar tambores y gritar:

«¡Hong Myung-bo, vete!»

Los silbidos y gritos se intensificaron cuando el entrenador y los jugadores entraron en la sala.

Los silbidos y gritos se intensificaron cuando el entrenador y los jugadores entraron en la sala.

Se movilizaron más de 100 agentes de policía

Las medidas de seguridad en el aeropuerto se reforzaron ante el riesgo de disturbios.

El gobierno desplegó a más de 100 agentes de policía para controlar la situación. Se dice que esta decisión se tomó después de que aparecieran mensajes en Internet amenazando de muerte a Hong Myung-bo.

El entrenador apareció con el rostro oculto

La cadena MBC informó que Hong Myung-bo fue visto en el aeropuerto de Incheon mientras volaba hacia Estados Unidos.

Llevaba una gorra y una mascarilla para ocultar su rostro.

A las preguntas de los periodistas, respondió brevemente:

«Tengo cosas que decir»

Sin embargo, el entrenador se negó a dar más detalles por el momento, diciendo que daría su opinión más adelante.

Según fuentes, voló a Los Ángeles.

El presidente también criticó el resultado del equipo

El presidente de Corea del Sur, Lee Jae-myung, criticó abiertamente la decepcionante participación de la selección en la Copa del Mundo.

Encargó al Ministerio de Deportes, Cultura y Turismo que investigara las causas del fracaso.

Más tarde, el ministerio anunció el inicio de una investigación sobre las actividades de la Asociación de Fútbol de Corea.

Hong Myung-bo había dimitido

Hong Myung-bo, de 57 años, anunció el 28 de junio que dejaba su cargo como seleccionador de Corea del Sur.

Había dirigido a la selección:

en 2013–2014;

desde 2024.

El contrato del técnico debía durar hasta 2027.

El contrato del técnico debía durar hasta 2027.

En la Copa del Mundo 2026, celebrada en Estados Unidos, Canadá y México, la selección de Corea del Sur no pudo superar la fase de grupos. El resultado en el Mundial provocó una gran indignación y amplios debates en el país.