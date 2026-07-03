Revolución en las cámaras del iPhone 18: Apple abandona el monopolio de Sony

Apple rompe una larga tradición en su futura serie iPhone 18 al comenzar a colaborar con Samsung para el suministro de sensores de cámara. Esta decisión lleva la alianza tecnológica entre los dos mayores rivales del mercado de smartphones a un nuevo nivel y pone fin al monopolio de años de Sony en el segmento de cámaras de iPhone. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Según informa la publicación Mydrivers, el gigante surcoreano fabricará sensores de imagen específicos para el iPhone 18 en su planta de Austin, Texas, EE. UU. Este es un evento de importancia estratégica para Apple, ya que la empresa logra por primera vez que uno de los componentes principales de sus smartphones se fabrique directamente en territorio estadounidense.

Nuevas capacidades tecnológicas

Los nuevos sensores desarrollados por Samsung para el iPhone se basan en un esquema de tres capas. Esta tecnología permite aumentar significativamente la densidad de píxeles. Como resultado, los usuarios podrán obtener fotografías de alta calidad, nítidas y sin ruido, incluso en condiciones de poca luz. Asimismo, la ampliación del rango dinámico reflejará el equilibrio entre luz y sombra de forma más natural.

Otra ventaja de los nuevos sensores es la alta velocidad de lectura de datos y la eficiencia energética. Esto no solo acelera el proceso de captura, sino que también ayuda a ahorrar batería. Los especialistas de Apple pretenden, mediante esta optimización, acercar las cámaras del iPhone 18 a un nivel profesional.

Diversificación estratégica

Apple siempre ha seguido la estrategia de adquirir componentes clave de múltiples proveedores. Este método permite a la empresa no depender de un solo socio, diversificar los riesgos y obtener ventaja en las negociaciones de precios. Mientras que Sony fue durante mucho tiempo el único proveedor de sensores para las cámaras de iPhone, la entrada de Samsung en el mercado intensificará la competencia.

Para los entusiastas de la tecnología, esta noticia es relevante ya que podría influir directamente en el precio y la calidad de los dispositivos. Se espera que la introducción de los sensores de Samsung lleve las capacidades del modo nocturno de las cámaras de iPhone a un nuevo nivel, lo que podría aumentar aún más la demanda de smartphones iPhone entre los usuarios locales.

Cabe recordar que anteriormente aparecieron en la red imágenes de baterías destinadas a diversas regiones para los modelos iPhone 18 Pro Max. Esto indica que Apple ya está trabajando intensamente en sus flagships de 2026.