Mourinho elige al nuevo capitán: ¿quién llevará el brazalete?

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Mourinho elige al nuevo capitán: ¿quién llevará el brazalete?

Se espera un cambio importante en la capitanía del Real Madrid. Según el diario Marca, tras la salida de Daniel Carvajal, se planea entregar el brazalete de capitán a Federico Valverde.

Mourinho confía plenamente en Valverde

Según la fuente, el entrenador del Real Madrid, Jose Mourinho, no tiene dudas sobre el futuro del centrocampista uruguayo.

La decepcionante participación de Valverde en el Mundial 2026 no ha cambiado la opinión del técnico portugués.

Mourinho pretende incluir al jugador en sus planes principales desde la concentración de pretemporada que comenzará a mediados de julio.

El entrenador hablará personalmente con el jugador

Jose Mourinho planea mantener una conversación privada con Valverde antes del inicio de la preparación para la nueva temporada.

En este diálogo se espera discutir el nuevo estatus del jugador en el equipo, sus funciones de liderazgo y las responsabilidades esperadas.

También debe ser un líder en el vestuario

La directiva del Real Madrid y el cuerpo técnico confían en que Valverde asuma el liderazgo del equipo tras la partida de Carvajal.

Se requiere que sea un ejemplo para los demás futbolistas, no solo en el campo, sino también en el vestuario.

En el sistema del Real desde 2016

Federico Valverde ha estado activo en el sistema del Real Madrid desde 2016.

La temporada pasada, con el club:

  • disputó 49 partidos;

  • marcó 9 goles.

Ahora el futbolista uruguayo podría dar un nuevo paso en su carrera y convertirse en el capitán principal del «club blanco».

Real MadridJose MourinhoFederico Valverde
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Shuhrat Razzakov
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