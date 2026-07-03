¿Por qué la inteligencia artificial está encareciendo los gadgets?

La inteligencia artificial, que promete grandes cambios en casi todos los ámbitos de la vida, también está provocando consecuencias inesperadas para los consumidores.

La escasez de chips de memoria se está intensificando debido a la creciente demanda de los centros de datos para la inteligencia artificial. Como resultado, los precios de smartphones, portátiles, tabletas y consolas de juegos están subiendo.

¿Cuál es la causa principal del problema?

El entrenamiento y la ejecución de sistemas de inteligencia artificial requieren grandes cantidades de RAM.

Los principales fabricantes de chips de memoria como Samsung, SK Hynix y Micron están redirigiendo sus capacidades hacia la producción de HBM, una memoria de alto ancho de banda muy rentable.

Este tipo de memoria se utiliza ampliamente en grandes modelos de lenguaje y centros de datos de inteligencia artificial.

Como resultado, el volumen de producción de chips DRAM y NAND necesarios para dispositivos de consumo está disminuyendo.

Los chips de memoria podrían volverse aún más caros

Según los analistas, el precio de los chips de memoria ya ha subido varias decenas de puntos porcentuales.

En los próximos trimestres, sus precios podrían aumentar entre un 30 y un 50 % adicional.

Según las previsiones de Gartner, en 2026:

el precio de los ordenadores personales podría aumentar un 17 % respecto a 2025;

el precio de los smartphones un 13 %.

Es probable que aumenten.

Además, es probable que el volumen de envíos de smartphones disminuya entre un 8 y un 13 %, y el mercado de ordenadores personales en aproximadamente un 10 %.

Apple ha subido los precios de sus dispositivos

Apple ha aumentado los precios de varios de sus productos.

Incluyendo:

modelos MacBook;

el MacBook Neo básico en 150 dólares;

iPad;

iPad Mini;

Vision Pro;

HomePod

y otros dispositivos se han encarecido.

La empresa explica esta decisión señalando que no puede compensar totalmente el aumento de los costes de producción.

Por ahora, la subida de precios no ha afectado a los modelos de iPhone. Sin embargo, los analistas esperan que el iPhone también se encarezca en 2026.

Otras empresas también han modificado sus precios

La escasez de chips de memoria también afecta a otros grandes fabricantes.

Microsoft ha subido el precio de las consolas Xbox Series S y Xbox Series X.

Samsung ha encarecido los siguientes productos:

Galaxy S26;

Tab S11;

smartphones plegables.

Sony y Nintendo también han revisado los precios de PlayStation 5 y Switch 2.

La escasez podría durar varios años más

Los expertos estiman que la escasez de chips de memoria podría persistir al menos hasta 2027-2028.

La construcción de nuevas fábricas, la instalación de equipos y la puesta en marcha de la producción requieren mucho capital y tiempo.

Por ello, los usuarios comunes podrían retrasar la compra de nuevos dispositivos.

Se espera que esta situación tenga un impacto fuerte, especialmente en:

el mercado de los países emergentes;

el segmento de dispositivos económicos;

los compradores que renuevan frecuentemente sus smartphones y ordenadores.

Se espera un impacto significativo.

La demanda de equipos usados podría aumentar

El encarecimiento de los nuevos gadgets aumenta el interés por alternativas más baratas.

Los compradores podrían centrarse más en:

modelos de generaciones anteriores;

dispositivos usados;

equipos reacondicionados;

marcas económicas.

Se prestará más atención a estas opciones.

La innovación también se acelera

El rápido desarrollo del campo de la inteligencia artificial no solo aumenta los precios, sino que también acelera la creación de nuevas tecnologías.

Las empresas buscan arquitecturas de chips más eficientes, nuevos materiales y métodos alternativos de almacenamiento de datos.

Sin embargo, a corto plazo, la situación para los consumidores es sencilla: los smartphones, portátiles y otros dispositivos electrónicos podrían ser más caros que antes.

De este modo, la era de la bajada constante de precios de los gadgets, que duró décadas, parece estar llegando a su fin.