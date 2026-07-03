Escasez de gasolina en Rusia: colas prioritarias para funcionarios

Se ha informado que en al menos cuatro regiones de Rusia, algunas estaciones de servicio están suministrando gasolina prioritariamente a los vehículos de los funcionarios públicos.

Según publicaciones locales, mientras los conductores comunes esperan en largas colas para encontrar combustible, la gasolina se suministra por separado a funcionarios y vehículos de organizaciones estatales.

En Saratov, la gasolinera solo atiende a funcionarios públicos

Según la publicación « 7×7 », en Saratov, donde las restricciones de venta de gasolina se han extendido hasta el 15 de julio, una de las gasolineras de Rosneft atiende principalmente a vehículos de funcionarios.

El medio local « Vzglyad-info» señaló que este privilegio no se limita solo a ambulancias, policía u otros servicios de emergencia.

Uno de los conductores dijo:

«Ante nuestros ojos, un empleado de la administración del distrito y vehículos del MFC y de Correos de Rusia repostaron. Otro cliente usó la palabra "Gobierno" como contraseña».

Según los periodistas, en este punto de venta no se solicitan documentos justificativos a los clientes. Sin embargo, se mantiene la restricción general: no se entregan más de 30 litros de gasolina por coche al día.

En Krasnodar, la gasolina se entregó a quienes presentaron un certificado

Aleksandr Safronov, diputado de la Duma de la ciudad de Krasnodar, publicó en su canal de Telegram un video recibido de uno de sus observadores.

En él se muestra que en una de las estaciones de Rosneft, la gasolina se vende solo a funcionarios que presentan el certificado correspondiente.

Los conductores comunes reciben la respuesta «no hay gasolina»

Lectores de la publicación YEAN informaron que se produjo una situación similar en la carretera Chelyabinsk — Ekaterinburgo.

Afirman que en una gasolinera de Rosneft, los clientes comunes fueron rechazados bajo el pretexto de que «no había gasolina», mientras que los funcionarios pudieron repostar.

En Volgogrado, solo con tarjeta de combustible

También se informó que en una de las estaciones de Gazprom en Volgogrado, la gasolina no se vende libremente a la población local.

Solo los clientes con una tarjeta especial pueden comprar combustible. Aunque estas tarjetas están disponibles para todos, según la fuente, en la práctica son utilizadas principalmente por servicios de emergencia y representantes de la administración local.

El problema del combustible persiste en Rusia

Se dice que se han impuesto restricciones a la venta de gasolina en muchas regiones de Rusia tras el aumento de los ataques de drones ucranianos contra instalaciones petroleras.

En algunos lugares, los conductores se ven obligados a esperar durante horas en cola para repostar sus vehículos.

Al mismo tiempo, el gobierno ruso no considera la escasez de combustible en el país como un problema grave. El viceprimer ministro de la RF, Aleksandr Novak, informó que el mercado interno está abastecido de gasolina.