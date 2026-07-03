Un seis veces campeón de la Premier League llega al Fenerbahce

El club turco Fenerbahce ha anunciado oficialmente el fichaje del defensa del Manchester City, Nathan Aké.

El futbolista neerlandés de 31 años continuará su carrera en la liga turca tras haber cosechado numerosos trofeos en Inglaterra.

Aké se unirá al equipo en la concentración de Austria

Nathan Aké se encuentra actualmente de vacaciones tras haber participado en el Mundial 2026 con la selección de Países Bajos.

Se ha informado que, una vez finalizado su periodo de descanso, el defensa se incorporará a la concentración de pretemporada del Fenerbahce en Austria.

Cuatro veces campeón con el Manchester City

Aké defendía los colores del Manchester City desde 2020.

El jugador neerlandés ganó cuatro veces la Premier League con el conjunto de Mánchester.

Al poder jugar tanto como central como lateral izquierdo, ha sido uno de los jugadores más importantes para el equipo.

Inicios en el Chelsea

Nathan Aké también jugó en las filas del Chelsea durante la primera etapa de su carrera profesional.

El joven defensa celebró otros dos títulos de liga inglesa con el club londinense. De este modo, Aké ha sido campeón de la Premier League seis veces en total en su carrera.

Países Bajos sale prematuramente del Mundial

Nathan Aké participó en la Copa del Mundo 2026 con la selección de Países Bajos.

Sin embargo, los neerlandeses cayeron en octavos de final ante Marruecos, tras empatar 1-1 en el tiempo reglamentario y perder 2-3 en la tanda de penaltis.

Ahora, el experimentado defensa abre una nueva página en su carrera e intentará ayudar al Fenerbahce en su lucha por los trofeos.