Se construirá un nuevo estadio de 30.000 espectadores en Bujará

Se planea la construcción de un estadio de fútbol moderno y amplio en la región de Bujará.

La empresa china « China CAMC Engineering Co. LTD » tiene como objetivo construir un estadio central para 30.000 espectadores en el distrito de Bujará.

El estadio estará ubicado en la zona de « Bog‘idasht »

Se prevé que el nuevo complejo deportivo se construya en el territorio de la asamblea de ciudadanos del barrio « Bog‘idasht » del distrito de Bujará.

Actualmente, han comenzado los trabajos de diseño del terreno del estadio.

Capacidad para 30.000 aficionados

Según el proyecto, las gradas del nuevo estadio central de fútbol estarán diseñadas para 30.000 espectadores.

La instalación se construirá basándose en requisitos modernos, creando condiciones cómodas para los aficionados.

Un nuevo campo para grandes encuentros

Se planea que el nuevo estadio sirva para desarrollar aún más la infraestructura deportiva en la región de Bujará.

Asimismo, en este recinto se espera realizar:

partidos de fútbol que cumplan con los estándares internacionales;

competiciones a nivel nacional;

grandes eventos deportivos

se prevé.

Si se lleva a cabo el proyecto, el nuevo estadio de 30.000 personas podría convertirse en uno de los centros principales del fútbol en Bujará.