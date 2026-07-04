Postecoglou llega al Al Nassr de Ronaldo

El exentrenador del Tottenham, Ange Postecoglou, continuará su carrera en Arabia Saudita.

El servicio de prensa del Al Nassr anunció oficialmente que el especialista australiano ha sido nombrado nuevo entrenador principal del equipo.

Se firmó un contrato por dos años

Se ha informado que Ange Postecoglou ha firmado un contrato laboral de dos años con el club de Riad.

Ahora, el experimentado entrenador preparará al Al Nassr para luchar por trofeos en competiciones nacionales e internacionales.

La amplia experiencia como entrenador de Postecoglou

El especialista ha trabajado en varios equipos reconocidos a lo largo de su carrera.

Entre ellos, ha dirigido a:

la selección nacional de Australia;

el Celtic;

el Tottenham;

el Nottingham Forest;

entre otros equipos.

Su último puesto fue en el Nottingham Forest

El último cargo de Postecoglou antes del Al Nassr fue en el club inglés Nottingham Forest.

Dejó dicho equipo en octubre de 2025.

Ahora, el especialista australiano comienza una nueva etapa en su carrera trabajando en uno de los clubes más famosos de Arabia Saudita.