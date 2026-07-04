Se está produciendo un giro histórico en el mercado de las telecomunicaciones de EE. UU.: la última red 2G del país cesa oficialmente sus actividades. El operador T-Mobile anunció que las redes de segunda generación se desactivarán por completo el 3 de agosto de este año. Con esta decisión, la era de la tecnología 2G en los Estados Unidos termina definitivamente y el país pasa totalmente a los estándares de comunicación modernos. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

T-Mobile mantuvo esta red obsoleta mucho más tiempo que sus competidores. Según la empresa, este paso se realizó con el fin de dar tiempo adicional a los propietarios de teléfonos antiguos y a los representantes empresariales que utilizan sistemas corporativos basados en 2G para migrar a los nuevos estándares. Ahora, se considera que este periodo de transición tecnológica ha concluido.

Roaming internacional y cuestiones técnicas

Según información de ixbt.com, la red 2G sirvió durante mucho tiempo como canal de respaldo no solo para los abonados locales, sino también para los turistas en roaming internacional. Las redes de segunda generación desempeñaban un papel crucial, especialmente al realizar llamadas de voz a través de dispositivos que no soportan la tecnología VoLTE.

Representantes de T-Mobile indicaron que durante los últimos 2,5 años han llevado a cabo trabajos a gran escala junto con socios extranjeros para preparar la infraestructura. El objetivo es asegurar que la calidad de la comunicación de voz y la transmisión de datos no disminuya tras el apagado de la red 2G. Esto es especialmente importante para los turistas extranjeros que visitan EE. UU.

Experiencia de la competencia y futuro

Otros grandes operadores estadounidenses se despidieron de la 2G hace mucho tiempo. Por ejemplo, AT&T desactivó completamente sus redes de segunda generación en 2017, y Verizon en 2020. T-Mobile es la última empresa de la lista, y su decisión cierra definitivamente la página de la 2G en la historia de las comunicaciones de EE. UU.

Este proceso es también una señal para mercados en desarrollo como Uzbekistán. Aunque las redes 2G y 3G todavía se utilizan ampliamente en nuestro país, la tendencia global indica que es necesario liberar los recursos de frecuencia para tecnologías más eficientes como 4G LTE y 5G. Mantener redes obsoletas genera costos adicionales y limitaciones tecnológicas para los operadores.

En conclusión, el apagado de la red 2G no es solo una despedida de los antiguos teléfonos con teclas, sino el paso total a la era del internet de alta velocidad y la comunicación de voz de calidad. Ahora, los usuarios que deseen estar comunicados en territorio estadounidense deben poseer dispositivos que soporten al menos el estándar 4G.