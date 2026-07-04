Récord histórico de goles en propia puerta batido en el Mundial 2026

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Récord histórico de goles en propia puerta batido en el Mundial 2026

Se ha registrado otra marca histórica en la Copa del Mundo 2026. Tras un autogol en el partido de octavos de final entre Australia y Egipto, el número de goles en propia puerta en el presente mundial ha ascendido a 13.

Muhammad Hani marcó en propia puerta

Durante el encuentro, el defensa de la selección nacional de Egipto, Muhammad Hani, anotó un autogol.

Este gol fue el autogol número 13 registrado en el Mundial 2026, superando el récord anterior en la historia de los torneos.

El resultado de 2018 ha quedado atrás

La cifra más alta anterior de goles en propia puerta se registró en la Copa del Mundo 2018.

En aquel torneo, los futbolistas anotaron un total de 12 autogoles. En el Mundial 2026, esta cifra alcanzó los 13 ya en la primera fase de los play-offs.

Un total de 67 autogoles en las Copas del Mundo

Hasta la fecha, se han registrado un total de 67 autogoles en la historia de las Copas del Mundo.

Dado que el torneo actual aún continúa, esta cifra podría aumentar.

Empate en el duelo Australia — Egipto

En este momento, el marcador es de 1:1 en el encuentro entre las selecciones nacionales de Australia y Egipto.

El ganador de este duelo avanzará a los octavos de final de la Copa del Mundo.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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