El Chelsea Women ficha al talento japonés Manaka Matsukubo

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El Chelsea Women ficha al talento japonés Manaka Matsukubo

El club londinense del Chelsea ha realizado otro traspaso importante en el mercado del fútbol femenino. El campeón de Inglaterra anunció oficialmente la firma de la centrocampista japonesa Manaka Matsukubo , quien destacó en la liga NWSL de Estados Unidos. Este fichaje se considera un paso crucial para fortalecer el centro del campo del club londinense y mantener su hegemonía internacional. Así lo informa Goal.com.

La futbolista de 21 años llega procedente del North Carolina Courage. Ambas partes firmaron un contrato por cinco años. El hecho de que Matsukubo fuera nombrada la mejor centrocampista del campeonato estadounidense la temporada pasada demuestra su alto potencial. Se espera que su calidad técnica y visión de juego desempeñen un papel decisivo en los esquemas tácticos de las «Blues» para la nueva temporada.

Carrera exitosa en Estados Unidos

La carrera profesional de Manaka Matsukubo se desarrolló rápidamente. En 2023, a los 18 años, debutó cedida en el North Carolina Courage. Tras destacar en poco tiempo, la jugadora firmó un contrato definitivo en 2024. Sus estadísticas en el fútbol estadounidense son admirables: 58 partidos disputados, 19 goles y 10 asistencias.

Especialmente la temporada 2025 fue inolvidable para la estrella japonesa. Con 11 goles y cuatro asistencias, se llevó el título de mejor centrocampista de la NWSL. Su gol en la final de la NWSL Challenge Cup y su nombramiento como jugadora más valiosa (MVP) del torneo atrajeron la atención de los grandes de Europa.

Un nuevo desafío y un sueño cumplido

Tras concretarse el traspaso, Matsukubo compartió sus sentimientos. Según sus palabras, unirse al Chelsea es la realización de un sueño de infancia. «Estoy muy emocionada porque el Chelsea es un club famoso en todo el mundo y con una rica historia. He seguido a este equipo desde niña y quiero ayudar a continuar su tradición ganadora», destacó la futbolista en una entrevista para la web oficial del club.

A nivel internacional, Matsukubo ya tiene su lugar. Ha disputado 19 partidos con la selección de Japón, anotando dos goles. Contribuyó al éxito de la selección en la SheBelieves Cup y a la victoria sobre Australia en la Copa Asiática. Ahora demostrará su talento en una de las ligas más fuertes de Europa, la Women's Super League inglesa.

Este traspaso es beneficioso para el Chelsea no solo desde el punto de vista deportivo, sino también para aumentar su prestigio en el mercado asiático. Según los expertos, el estilo de juego de Matsukubo se adaptará rápidamente al fútbol ofensivo del club londinense y se convertirá en una de las nuevas líderes del equipo.

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