¿OnePlus abandona el mercado global?: agotados los smartphones en EE. UU. y Reino Unido

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¿OnePlus abandona el mercado global?: agotados los smartphones en EE. UU. y Reino Unido

Ha surgido una situación confusa en torno a la conocida marca tecnológica OnePlus. Las tiendas oficiales en línea de la empresa en el Reino Unido y EE. UU. están prácticamente vacías, lo que genera dudas sobre el futuro de la marca en estos grandes mercados. Esta situación afecta no solo a los smartphones, sino también a las tablets y dispositivos wearables. Así lo informa el sitio Ixbt.com.

Según Ixbt.com, la mayoría de los dispositivos del catálogo han desaparecido de la tienda oficial de OnePlus en el Reino Unido. Han aparecido avisos de falta de stock en numerosas páginas de smartphones, tablets, relojes inteligentes y auriculares inalámbricos. En particular, no es posible adquirir modelos insignia como el OnePlus 15 y el OnePlus 15R, así como las tablets Pad 3 y Pad Go 2.

Al mismo tiempo, todos los tipos de relojes OnePlus Watch y los auriculares de la firma también han desaparecido de la venta. Por ahora, estos dispositivos pueden encontrarse en minoristas externos como Amazon UK, aunque según los expertos, es muy probable que se trate simplemente de la venta de existencias remanentes en los almacenes.

Situación en el mercado de EE. UU. y actitud de los minoristas

Al otro lado del océano, la situación no es mejor. Según informa Android Authority, en EE. UU. los smartphones OnePlus 15 y OnePlus 15R solo quedan disponibles en algunas configuraciones. Lo más sorprendente es que Best Buy, la gran cadena de tiendas de tecnología de EE. UU., ha dejado de vender por completo los productos de la marca. El surtido de OnePlus en la plataforma Amazon también se ha reducido drásticamente.

Esta situación ocurre en el marco de noticias sobre una reestructuración del negocio internacional de OnePlus. Anteriormente, circularon datos de que la empresa centraría su atención en promover más activamente los smartphones Oppo en varios países europeos. Se sabe que OnePlus y Oppo pertenecen al mismo holding y que sus estrategias a menudo se fusionan.

Hasta el momento, la dirección de OnePlus no ha emitido ninguna declaración oficial sobre el abandono del mercado británico o estadounidense. Tampoco se han revelado las razones exactas de la escasez de dispositivos. Podría tratarse de un problema logístico temporal o de un giro radical en la estrategia global de la marca.

Para el mercado de Uzbekistán, los productos OnePlus ingresan principalmente a través de canales no oficiales y proveedores internacionales. Si la marca limita sus actividades en los mercados occidentales, esto podría afectar los precios globales y la velocidad con la que los nuevos modelos lleguen a nuestra región. Por ahora, los entusiastas de la tecnología esperan un comentario oficial de la empresa.

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Abror Shuhratov
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