Roskosmos presentará el cohete totalmente reutilizable Korona

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Roskosmos presentará el cohete totalmente reutilizable Korona

La corporación estatal rusa Roskosmos se prepara para presentar al público el proyecto del lanzador totalmente reutilizable Korona, que se espera sea un paso revolucionario en el campo de las tecnologías espaciales. Se planea exhibir una maqueta de este prometedor desarrollo en julio de 2026 en la feria industrial internacional Innoprom en Ekaterimburgo. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Desarrollado por especialistas del Centro Estatal de Misiles Makeyev, el proyecto Korona ocupa un lugar especial en la astronáutica mundial por sus características técnicas. Este cohete es de una sola etapa y tiene capacidad de despegue y aterrizaje vertical. Según ixbt.com, el sistema no solo puede poner cargas en órbita, sino también devolverlas a la Tierra.

Eficiencia económica y capacidades técnicas

Una de las principales ventajas del nuevo cohete es su rentabilidad económica. En comparación con los lanzadores desechables, se espera que el Korona tenga un costo significativamente menor y permita una mayor frecuencia de vuelos. Además, un aspecto importante del proyecto es que no será necesario crear áreas especiales para las partes desprendidas durante el lanzamiento.

Las especificaciones técnicas establecidas en el marco del proyecto son las siguientes:

  • La masa total al despegue del cohete es de aproximadamente 300 toneladas;
  • Capacidad de carga útil de hasta 6 toneladas;
  • Posibilidad de reutilizar un solo cohete hasta 100 veces;
  • Capacidad de realizar vuelos suborbitales a distancia ilimitada.
La historia del proyecto Korona se remonta hace tiempo; los trabajos comenzaron por primera vez en 1992. Sin embargo, por diversas razones, el proceso se detuvo varias veces. Solo los trabajos de investigación científica realizados el año pasado demostraron que este concepto puede implementarse y que está listo para la etapa de diseño experimental.

Nueva infraestructura y planes futuros

La dirección de Roskosmos destacó que el nuevo cohete utilizará una plataforma de lanzamiento y aterrizaje simplificada, así como un sistema de repostaje automatizado que funcione sin intervención humana. Se espera que esta infraestructura moderna se construya en el cosódromo de Vostochny.

Actualmente, los trabajos de diseño experimental están programados para 2026. Si el proyecto se lleva a cabo con éxito, el Korona será un factor importante para aumentar la competitividad de la industria espacial rusa en el mercado internacional. Estos sistemas reutilizables son cruciales para competir con empresas privadas como SpaceX.

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Abror Shuhratov
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