La NASA revela las causas de los fallos en el proyecto Boeing Starliner

La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA) de EE. UU. ha reconocido oficialmente que los problemas técnicos de la nave espacial Starliner, desarrollada por Boeing, son el resultado de errores de gestión sistémica y deficiencias en la planificación. Según un nuevo informe del Inspector General de la NASA, los retrasos del proyecto y los fallos durante los vuelos representan un riesgo serio para el futuro del programa espacial. Este documento analítico revela por qué uno de los proyectos más grandes de la industria espacial ha estado al borde de la crisis. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

El informe señala que el modelo de contrato entre la NASA y Boeing limitó el intercambio de datos. Los especialistas de la agencia no tuvieron acceso a la información completa sobre las pruebas de simulación y los indicadores de seguridad de la nave. Especialmente, la limitación de datos sobre escenarios que podrían resultar en la pérdida de la nave o de la tripulación impidió evaluar correctamente los riesgos sistémicos antes del vuelo. Esto sentó las bases para la aparición de fallos inesperados durante la misión Crew Flight Test (CFT).

Según los expertos, Boeing confió excesivamente en sus tecnologías antiguas y no evaluó realistamente los plazos de preparación de la nueva estructura de la nave. Aunque desde 2021 se decía que el proyecto finalizaría cada seis meses, en la práctica el primer vuelo tripulado no se realizó hasta junio de 2024. Estas prisas y la planificación incorrecta afectaron negativamente la calidad de las pruebas de los sistemas de la nave.

Fallos técnicos y escasez de personal

Durante la última misión de la nave Starliner a la Estación Espacial Internacional (ISS), se observaron fallos graves en los motores. Como resultado, la nave se vio obligada a regresar a la Tierra sin tripulación, mientras que los astronautas permanecieron en la nave Crew Dragon de SpaceX. El informe de la NASA indica que la rotación de personal en el departamento de vuelos comerciales de la agencia alcanzó el 21 %, lo que ralentizó los procesos de análisis de seguridad y certificación.

Actualmente, persisten los siguientes problemas principales sobre el futuro del proyecto:

Los fallos en el sistema de orientación de los motores aún no se han solucionado por completo;

El problema del sobrecalentamiento de los elementos del módulo de servicio no ha sido resuelto;

La próxima misión Starliner-1 ha sido cambiada de un estado tripulado a un modo no tripulado;

La certificación final de la nave para vuelos regulares se ha pospuesto al menos hasta 2027.

El director ejecutivo de Boeing, Kelly Ortberg, afirma que la empresa ha controlado la mayoría de los problemas y que se están tomando medidas correctivas. Sin embargo, el consejo asesor de la NASA está preocupado porque aún persisten defectos críticos en la nave. Esta situación ha sido no solo una pérdida financiera para Boeing, sino también un golpe serio a su reputación en la industria espacial.

Otro factor que complica la situación es que la vida útil de la Estación Espacial Internacional termina en 2030. Si la certificación de la nave Starliner se prolonga hasta 2027, es posible que Boeing no logre completar todas las misiones planificadas antes de que la estación deje de funcionar. Esto aumenta el riesgo de que EE. UU. dependa exclusivamente de la plataforma de SpaceX para el acceso al espacio.