Ancelotti habló abiertamente sobre la situación de Neymar

El seleccionador de la selección nacional de Brasil, Carlo Ancelotti, dio su opinión sobre la preparación física y la situación de Neymar en el equipo antes del partido de octavos de final de la Copa del Mundo 2026 contra Noruega.

Desde el inicio del Mundial, el delantero estrella ha disputado un total de 14 minutos en el campo. Solo ha entrado como suplente en uno de los cuatro encuentros.

«Neymar puede jugar 90 minutos»

Ancelotti destacó que Neymar está actualmente listo para disputar un partido completo.

«Sí, puede jugar 90 minutos completos», dijo el técnico italiano.

De este modo, no se descarta que el delantero pueda tener más minutos de juego en el importante duelo contra Noruega.

No está contento con jugar poco

El seleccionador de Brasil no ocultó que Neymar está descontento por permanecer en el banquillo. Sin embargo, se destacó que el jugador se está comportando de manera profesional en esta situación.

«No está satisfecho con esta situación, pero se está comportando de forma muy digna y trabajando a un nivel excelente en los entrenamientos», dijo Ancelotti.

«Sus compañeros lo quieren»

El técnico valoró no solo la habilidad futbolística de Neymar, sino también sus cualidades humanas.

«Neymar es una persona amable que trata a los demás con respeto. Sus compañeros lo quieren», dijo el entrenador.

En opinión de Ancelotti, el experimentado delantero sigue siendo uno de los jugadores más importantes para la selección de Brasil.

Gran talento y humildad

Carlo Ancelotti destacó especialmente el lugar de Neymar en el equipo.

«Tiene un papel importante en el equipo. Su nivel de habilidad es muy alto, pero al mismo tiempo es muy humilde. Estoy muy contento con él», afirmó.

El entrenador añadió que el delantero tiene, como siempre, un fuerte deseo de saltar al campo y ayudar a su equipo.

Brasil venció a Japón con dificultad

La Copa del Mundo 2026 continúa en los estadios de Estados Unidos, México y Canadá.

En la fase de dieciseisavos de final, Brasil había derrotado a la selección nacional de Japón por un ajustado 2-1.

Ahora, a los pupilos de Carlo Ancelotti les espera otra prueba seria contra Noruega por el pase a cuartos de final. Cuánto tiempo jugará Neymar en este encuentro es uno de los temas más debatidos antes del partido.