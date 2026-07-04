Fallo grave en las consolas Steam Machine: aparece la « Línea roja de la muerte»

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Fallo grave en las consolas Steam Machine: aparece la « Línea roja de la muerte»

El lanzamiento de las consolas Steam Machine, muy esperado por el mundo gamer, se ha visto afectado por problemas técnicos inesperados. Los primeros usuarios que han adquirido el dispositivo informan de un fallo de hardware grave que provoca la caída total del sistema. Esta situación ya ha sido bautizada en las redes sociales como la «línea roja de la muerte» (Red line of death). Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Un usuario de la plataforma Reddit, con el seudónimo me_hill, fue uno de los primeros compradores en experimentar este problema. Según relata, la consola dejó de funcionar pocos minutos después de una actualización de software. Apareció una línea roja en el indicador luminoso del panel frontal y, a partir de ahí, la Steam Machine no volvió a encender. El usuario escribe que, tras jugar cinco minutos a No Man's Sky, el sistema solicitó una actualización y, al finalizar el proceso, la consola «murió».

Fallos en el procesador gráfico

Según los expertos de Digital Foundry, el indicador rojo en el lado derecho del panel luminoso no es un simple adorno, sino un código de error específico. De acuerdo con la página de soporte de Steam Machine, esta señal significa que se ha detectado un fallo grave relacionado con el procesador gráfico (GPU). Otros usuarios también se quejan de que no hay imagen en el monitor, lo cual es el signo principal de que el chip gráfico ha dejado de funcionar.

Aunque actualmente se proponen diversas soluciones técnicas en la comunidad de Reddit, los especialistas aconsejan contactar con el servicio de atención al cliente de Valve. Sin embargo, debido a que el volumen de producción de las consolas Steam Machine es limitado y existe escasez en el mercado, el proceso de sustitución del dispositivo defectuoso por uno nuevo podría ser bastante complejo.

¿Se repite la historia?

Este suceso despierta en los gamers recuerdos desagradables relacionados con el famoso «anillo rojo de la muerte» (RRoD) de las consolas Xbox 360 o el «anillo amarillo de la muerte» de PlayStation 3. En aquel entonces, estos problemas provocaron que miles de dispositivos quedaran inservibles masivamente. Sabremos en las próximas semanas, a medida que aumente el volumen de entregas, si el caso de Steam Machine es un hecho aislado o un defecto masivo.

Cabe recordar que la venta oficial de las consolas Steam Machine comenzó el 30 de junio. Debido a la escasez del dispositivo, los precios en el «mercado negro» se han disparado. Según datos de ixbt.com, en las subastas de eBay los revendedores piden precios de entre 1700 y 3200 dólares por la consola. Que un dispositivo comprado a un precio tan alto deje de funcionar en pocos minutos supone un gran golpe financiero para los usuarios.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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