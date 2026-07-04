La inteligencia artificial no pudo reemplazar a las personas: las empresas reincorporan a sus empleados

·2·Tecnología
La inteligencia artificial no pudo reemplazar a las personas: las empresas reincorporan a sus empleados

En los últimos años, numerosas empresas globales han intentado reemplazar a sus empleados con sistemas de inteligencia artificial (AI) con el objetivo de reducir costos y aumentar la eficiencia. Sin embargo, en la práctica, las tecnologías de automatización resultan impotentes ante la experiencia humana y la capacidad de tomar decisiones complejas. Según CNBC, grandes corporaciones que anteriormente habían reducido personal ahora han comenzado a reincorporar masivamente a especialistas. Ixbt.com lo reporta .

Uno de los ejemplos más destacados de esta tendencia fue Ford Motor Company. Tras intentar automatizar por completo los procesos de control de calidad sin lograr los resultados esperados, la empresa no solo reincorporó a más de 350 ingenieros, sino que también los ascendió. La dirección reconoció que los sistemas de análisis automatizado no podían igualar la experiencia humana en la interpretación de datos de fabricación complejos.

Charles Poon, vicepresidente de ingeniería de equipos automotrices de Ford, señala que la inteligencia artificial puede ser una herramienta formidable, pero su eficacia depende directamente de la calidad de los datos con los que se entrena y del contexto de aplicación. Sin el factor humano, la tecnología se vuelve propensa a fallos inesperados e incertidumbres.

Problemas en el servicio al cliente y en RR. HH.

La entidad financiera australiana Commonwealth Bank of Australia también se enfrentó a este tipo de problema. La sustitución de los empleados de soporte al cliente por bots de voz AI provocó un aumento drástico de la carga en el centro de llamadas. El sistema cometió errores al procesar las solicitudes complejas de los clientes, lo que obligó al banco a restablecer su plantilla de operadores.

El gigante tecnológico IBM también modificó su estrategia. Aunque la empresa había automatizado parcialmente sus procesos de RR. HH., anunció un plan de contratación de nuevos empleados en Estados Unidos hasta 2026. Según los representantes de IBM, las tareas relacionadas con la ética, la evaluación de situaciones y la toma de decisiones estratégicas aún requieren intervención humana.

Los resultados de un estudio realizado por la empresa de gestión de talento Orgvue revelaron los siguientes datos interesantes:

  • El 39 % de los directivos admitió haber reducido personal debido a la introducción de la inteligencia artificial;
  • Sin embargo, más de la mitad de quienes tomaron esa decisión se dieron cuenta posteriormente de que se habían equivocado;
  • Según los datos de la firma de reclutamiento Robert Half, un tercio de los puestos eliminados por la automatización han sido restablecidos.

Hoy en día, a pesar de los miles de millones de dólares invertidos en infraestructura de inteligencia artificial, el papel de esta tecnología se está reevaluando en el mercado global. Ahora la AI se interpreta no como una fuerza que reemplaza al empleado, sino como un instrumento de asistencia. En particular, en los ámbitos que requieren comunicación, pensamiento no estándar y gran experiencia, el factor humano sigue teniendo una importancia decisiva.

Inteligencia ArtificialAutomatizaciónTecnologíaFordIBM
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

El fin de las redes 2G en EE. UU.: T-Mobile desactiva sus últimas estacionesEl fin de las redes 2G en EE. UU.: T-Mobile desactiva sus últimas estacionesHoy, 01:57La NASA inicia operación de rescate de Swift, uno de los telescopios más antiguos del espacioLa NASA inicia operación de rescate de Swift, uno de los telescopios más antiguos del espacioHoy, 01:25¿OnePlus abandona el mercado global?: agotados los smartphones en EE. UU. y Reino Unido¿OnePlus abandona el mercado global?: agotados los smartphones en EE. UU. y Reino UnidoHoy, 00:55Fallo grave en las consolas Steam Machine: aparece la « Línea roja de la muerte»Fallo grave en las consolas Steam Machine: aparece la « Línea roja de la muerte»Hoy, 00:29La NASA revela las causas de los fallos en el proyecto Boeing StarlinerLa NASA revela las causas de los fallos en el proyecto Boeing StarlinerAyer, 23:55Guerra de navegadores: ¿limitará la IA el dominio de Chrome y Safari?Guerra de navegadores: ¿limitará la IA el dominio de Chrome y Safari?Ayer, 23:52
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

Revelado el primer diseño del iPhone 18: Apple optaría por un aspecto inesperado
Revelado el primer diseño del iPhone 18: Apple optaría por un aspecto inesperado
Venta de robots humanoides hiperrealistas en China: precios de hasta 146 000 dólares
Venta de robots humanoides hiperrealistas en China: precios de hasta 146 000 dólares
Se descubrió que las tormentas geomagnéticas cambian drásticamente la temperatura en la superficie terrestre
Se descubrió que las tormentas geomagnéticas cambian drásticamente la temperatura en la superficie terrestre
La NASA encuentra las pruebas más sólidas de vida en Marte: novedades de Perseverance
La NASA encuentra las pruebas más sólidas de vida en Marte: novedades de Perseverance
Ubtech presenta los robots hiperrealistas U1 con piel humana
Ubtech presenta los robots hiperrealistas U1 con piel humana
El legendario Nokia Asha regresa: HMD prepara un teléfono táctil de nueva generación
El legendario Nokia Asha regresa: HMD prepara un teléfono táctil de nueva generación
Los usuarios de Samsung Galaxy S23 enfrentan problemas tras la actualización One UI 8.5
Los usuarios de Samsung Galaxy S23 enfrentan problemas tras la actualización One UI 8.5
Los modelos Galaxy S23, S24 y S25 Ultra pierden funciones de One UI 8.5
Los modelos Galaxy S23, S24 y S25 Ultra pierden funciones de One UI 8.5