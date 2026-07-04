La inteligencia artificial no pudo reemplazar a las personas: las empresas reincorporan a sus empleados

En los últimos años, numerosas empresas globales han intentado reemplazar a sus empleados con sistemas de inteligencia artificial (AI) con el objetivo de reducir costos y aumentar la eficiencia. Sin embargo, en la práctica, las tecnologías de automatización resultan impotentes ante la experiencia humana y la capacidad de tomar decisiones complejas. Según CNBC, grandes corporaciones que anteriormente habían reducido personal ahora han comenzado a reincorporar masivamente a especialistas. Ixbt.com lo reporta .

Uno de los ejemplos más destacados de esta tendencia fue Ford Motor Company. Tras intentar automatizar por completo los procesos de control de calidad sin lograr los resultados esperados, la empresa no solo reincorporó a más de 350 ingenieros, sino que también los ascendió. La dirección reconoció que los sistemas de análisis automatizado no podían igualar la experiencia humana en la interpretación de datos de fabricación complejos.

Charles Poon, vicepresidente de ingeniería de equipos automotrices de Ford, señala que la inteligencia artificial puede ser una herramienta formidable, pero su eficacia depende directamente de la calidad de los datos con los que se entrena y del contexto de aplicación. Sin el factor humano, la tecnología se vuelve propensa a fallos inesperados e incertidumbres.

Problemas en el servicio al cliente y en RR. HH.

La entidad financiera australiana Commonwealth Bank of Australia también se enfrentó a este tipo de problema. La sustitución de los empleados de soporte al cliente por bots de voz AI provocó un aumento drástico de la carga en el centro de llamadas. El sistema cometió errores al procesar las solicitudes complejas de los clientes, lo que obligó al banco a restablecer su plantilla de operadores.

El gigante tecnológico IBM también modificó su estrategia. Aunque la empresa había automatizado parcialmente sus procesos de RR. HH., anunció un plan de contratación de nuevos empleados en Estados Unidos hasta 2026. Según los representantes de IBM, las tareas relacionadas con la ética, la evaluación de situaciones y la toma de decisiones estratégicas aún requieren intervención humana.

Los resultados de un estudio realizado por la empresa de gestión de talento Orgvue revelaron los siguientes datos interesantes:

El 39 % de los directivos admitió haber reducido personal debido a la introducción de la inteligencia artificial;

Sin embargo, más de la mitad de quienes tomaron esa decisión se dieron cuenta posteriormente de que se habían equivocado;

Según los datos de la firma de reclutamiento Robert Half, un tercio de los puestos eliminados por la automatización han sido restablecidos.

Hoy en día, a pesar de los miles de millones de dólares invertidos en infraestructura de inteligencia artificial, el papel de esta tecnología se está reevaluando en el mercado global. Ahora la AI se interpreta no como una fuerza que reemplaza al empleado, sino como un instrumento de asistencia. En particular, en los ámbitos que requieren comunicación, pensamiento no estándar y gran experiencia, el factor humano sigue teniendo una importancia decisiva.