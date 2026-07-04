Científicos logran récord en la obtención de hidrógeno mediante luz solar

Investigadores del Fraunhofer ISE (Instituto de Sistemas de Energía Solar) han presentado un dispositivo experimental que convierte la energía solar directamente en hidrógeno. Esta tecnología registró una eficiencia del 31,3 %, convirtiéndose en uno de los resultados más altos del sector. Se espera que este descubrimiento inicie una nueva era en la producción de hidrógeno «verde» limpio y económico. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Actualmente, los métodos tradicionales de obtención de hidrógeno constan principalmente de dos etapas: primero, los paneles solares generan energía eléctrica y luego esta energía se transfiere a un electrolizador que descompone el agua en hidrógeno y oxígeno. Según ixbt.com, en este proceso se pierde inevitablemente una parte de la energía en cada etapa. El nuevo desarrollo de los científicos alemanes permite eliminar esta cadena intermedia.

Innovación tecnológica y el secreto de la eficiencia

El nuevo sistema conecta directamente las células solares con electrolizadores de membrana de intercambio protónico. Esto contribuye a reducir drásticamente las pérdidas de energía. Para lograr una alta eficiencia, los científicos utilizaron tecnología fotovoltaica concentradora. En ella, lentes de Fresnel especiales recolectan la luz solar y la dirigen hacia las células fotovoltaicas.

Estas células generan un voltaje superior a 4 V, proporcionando energía suficiente para alimentar dos electrolizadores conectados en serie. Como resultado, las moléculas de agua se separan eficientemente en elementos químicos. A pesar de que el área del módulo experimental es de solo 64 centímetros cuadrados, las pruebas en condiciones reales demostraron su alto potencial.

Según Frank Dimrot, director del proyecto, la tecnología se encuentra aún en una etapa inicial de desarrollo. Por lo tanto, es prematuro dar plazos exactos sobre cuándo se producirán estos dispositivos masivamente con fines comerciales. Actualmente, el equipo trabaja en la fundación de la empresa Clearsun Energy y en la atracción de inversores para llevar la tecnología al mercado.

Para regiones como Uzbekistán, con muchos días soleados, tales tecnologías podrían tener una gran importancia en el futuro. Almacenar y transportar la energía solar directamente en forma de hidrógeno aumenta varias veces la eficiencia del uso de fuentes de energía renovables. Según los investigadores, la conexión directa de células solares concentradoras con electrolizadores será la forma más óptima de obtener combustible ecológico en el futuro.