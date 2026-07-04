Científicos logran récord en la obtención de hidrógeno mediante luz solar

·26·Tecnología
Científicos logran récord en la obtención de hidrógeno mediante luz solar

Investigadores del Fraunhofer ISE (Instituto de Sistemas de Energía Solar) han presentado un dispositivo experimental que convierte la energía solar directamente en hidrógeno. Esta tecnología registró una eficiencia del 31,3 %, convirtiéndose en uno de los resultados más altos del sector. Se espera que este descubrimiento inicie una nueva era en la producción de hidrógeno «verde» limpio y económico. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

Actualmente, los métodos tradicionales de obtención de hidrógeno constan principalmente de dos etapas: primero, los paneles solares generan energía eléctrica y luego esta energía se transfiere a un electrolizador que descompone el agua en hidrógeno y oxígeno. Según ixbt.com, en este proceso se pierde inevitablemente una parte de la energía en cada etapa. El nuevo desarrollo de los científicos alemanes permite eliminar esta cadena intermedia.

Innovación tecnológica y el secreto de la eficiencia

El nuevo sistema conecta directamente las células solares con electrolizadores de membrana de intercambio protónico. Esto contribuye a reducir drásticamente las pérdidas de energía. Para lograr una alta eficiencia, los científicos utilizaron tecnología fotovoltaica concentradora. En ella, lentes de Fresnel especiales recolectan la luz solar y la dirigen hacia las células fotovoltaicas.

Estas células generan un voltaje superior a 4 V, proporcionando energía suficiente para alimentar dos electrolizadores conectados en serie. Como resultado, las moléculas de agua se separan eficientemente en elementos químicos. A pesar de que el área del módulo experimental es de solo 64 centímetros cuadrados, las pruebas en condiciones reales demostraron su alto potencial.

Según Frank Dimrot, director del proyecto, la tecnología se encuentra aún en una etapa inicial de desarrollo. Por lo tanto, es prematuro dar plazos exactos sobre cuándo se producirán estos dispositivos masivamente con fines comerciales. Actualmente, el equipo trabaja en la fundación de la empresa Clearsun Energy y en la atracción de inversores para llevar la tecnología al mercado.

Para regiones como Uzbekistán, con muchos días soleados, tales tecnologías podrían tener una gran importancia en el futuro. Almacenar y transportar la energía solar directamente en forma de hidrógeno aumenta varias veces la eficiencia del uso de fuentes de energía renovables. Según los investigadores, la conexión directa de células solares concentradoras con electrolizadores será la forma más óptima de obtener combustible ecológico en el futuro.

TecnologíaEnergía SolarHidrógenoFraunhofer ISEInnovación
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

Motorola lanza el servicio Global Connect con internet móvil gratuito a nivel mundialMotorola lanza el servicio Global Connect con internet móvil gratuito a nivel mundialHoy, 03:50La inteligencia artificial no pudo reemplazar a las personas: las empresas reincorporan a sus empleadosLa inteligencia artificial no pudo reemplazar a las personas: las empresas reincorporan a sus empleadosHoy, 02:29El nuevo lenguaje del mundo de la inteligencia artificial: términos clave que debes conocer en 2024El nuevo lenguaje del mundo de la inteligencia artificial: términos clave que debes conocer en 2024Hoy, 02:23El fin de las redes 2G en EE. UU.: T-Mobile desactiva sus últimas estacionesEl fin de las redes 2G en EE. UU.: T-Mobile desactiva sus últimas estacionesHoy, 01:57La NASA inicia operación de rescate de Swift, uno de los telescopios más antiguos del espacioLa NASA inicia operación de rescate de Swift, uno de los telescopios más antiguos del espacioHoy, 01:25¿OnePlus abandona el mercado global?: agotados los smartphones en EE. UU. y Reino Unido¿OnePlus abandona el mercado global?: agotados los smartphones en EE. UU. y Reino UnidoHoy, 00:55
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

Revelado el primer diseño del iPhone 18: Apple optaría por un aspecto inesperado
Revelado el primer diseño del iPhone 18: Apple optaría por un aspecto inesperado
Venta de robots humanoides hiperrealistas en China: precios de hasta 146 000 dólares
Venta de robots humanoides hiperrealistas en China: precios de hasta 146 000 dólares
Se descubrió que las tormentas geomagnéticas cambian drásticamente la temperatura en la superficie terrestre
Se descubrió que las tormentas geomagnéticas cambian drásticamente la temperatura en la superficie terrestre
La NASA encuentra las pruebas más sólidas de vida en Marte: novedades de Perseverance
La NASA encuentra las pruebas más sólidas de vida en Marte: novedades de Perseverance
Ubtech presenta los robots hiperrealistas U1 con piel humana
Ubtech presenta los robots hiperrealistas U1 con piel humana
El legendario Nokia Asha regresa: HMD prepara un teléfono táctil de nueva generación
El legendario Nokia Asha regresa: HMD prepara un teléfono táctil de nueva generación
Los usuarios de Samsung Galaxy S23 enfrentan problemas tras la actualización One UI 8.5
Los usuarios de Samsung Galaxy S23 enfrentan problemas tras la actualización One UI 8.5
Los modelos Galaxy S23, S24 y S25 Ultra pierden funciones de One UI 8.5
Los modelos Galaxy S23, S24 y S25 Ultra pierden funciones de One UI 8.5