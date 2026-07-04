Se han puesto fin a los rumores de transferencia en torno a Martin Odegaard, capitán del Arsenal de Londres. Ha quedado claro que las noticias difundidas recientemente por la prensa turca sobre el traspaso del centrocampista al club Galatasaray están lejos de la realidad. Según fuentes de Goal.com, los comentarios sobre la salida del jugador del Emirates Stadium son totalmente infundados. Esto es lo que Goal.com informa .

Los medios turcos habían clamado que el Galatasaray había acordado los términos del contrato personal con la estrella noruega. Sin embargo, la información obtenida de la directiva del Arsenal y del entorno del jugador desmienten estas afirmaciones. El centrocampista de 27 años es feliz actualmente en Londres y desea seguir siendo parte integral del proyecto del club.

Desde que se unió al Arsenal en 2021, Martin Odegaard se ha convertido en la figura principal que define el estilo de juego del equipo. El jugador, que inicialmente llegó cedido, fue posteriormente traspasado definitivamente y nombrado capitán del equipo en 2022. La temporada pasada fue la más exitosa de su carrera, ya que logró el título de la Premier League con el equipo tras una pausa de 22 años.

El papel y los logros del capitán en el equipo

Habiendo disputado un total de 234 partidos y anotado 42 goles con el Arsenal, Odegaard goza de un gran prestigio no solo en el campo, sino también en el vestuario. El hecho de haber sido nombrado el mejor jugador del club durante dos temporadas consecutivas (2022-23 y 2023-24) demuestra su estabilidad. Asimismo, llegó a la final de la Champions League con el equipo, obteniendo la medalla de plata en el duelo contra el Paris Saint-Germain.

En este momento, el jugador centra toda su atención en la participación de la selección de Noruega en la Copa del Mundo. La selección noruega participa en un torneo tan prestigioso por primera vez desde 1998 y está registrando resultados extraordinarios bajo el capitanazgo de Odegaard. Dio asistencias en los partidos de fase de grupos contra Irak y Senegal, así como en la victoria sobre Costa de Marfil en los octavos de final.

El técnico del Arsenal, Mikel Arteta, tampoco tiene intención de dejar marchar a su capitán. El equipo tiene como objetivo defender su título de campeón la próxima temporada y Martin Odegaard es visto como el líder principal. Las noticias relacionadas con el Galatasaray resultaron ser simplemente otro rumor más en el mercado de transferencias. El contrato vigente del jugador y su rol en el club confirman que no dejará Londres en el futuro cercano.