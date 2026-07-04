Motorola lanza el servicio Global Connect con internet móvil gratuito a nivel mundial

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Motorola lanza el servicio Global Connect con internet móvil gratuito a nivel mundial

Motorola ha presentado su nuevo servicio Global Connect, diseñado para resolver los problemas de conectividad durante los viajes internacionales. Esta plataforma permite a los usuarios acceder a internet móvil en más de 160 países a través de la tecnología eSIM. La principal ventaja de esta solución es que los viajeros ya no necesitan buscar una tarjeta SIM de operadores locales ni realizar configuraciones complejas cada vez que llegan a un nuevo país. Según Ixbt.com informa al respecto.

Según ixbt.com, el proyecto se ha desarrollado en colaboración con la empresa Gigs y se ha convertido en la primera solución eSIM integrada para los smartphones de Motorola. Actualmente, la aplicación está disponible en Google Play para usuarios de países de América Latina, como Brasil, México, Argentina, Perú y Chile. La empresa planea ampliar la cobertura del servicio para finales de 2026 y lanzarlo también en países europeos como Alemania y el Reino Unido.

Datos gratuitos y conexión automática

Uno de los aspectos más atractivos del nuevo servicio es que cada usuario registrado recibe 1 GB de tráfico de internet móvil totalmente gratis. Este paquete de bonificación se puede utilizar en más de 160 países. Una vez agotado el tráfico gratuito, los usuarios podrán comprar diversos planes y paquetes de pago según sus necesidades directamente desde la aplicación.

El servicio Global Connect funciona bajo el principio «una eSIM — todos los países». Es decir, al cruzar una frontera, el sistema se conecta automáticamente a las redes de los operadores locales. Esto libera al usuario de la preocupación de obtener un nuevo número o reinstalar la tarjeta SIM digital cada vez. El funcionamiento estable del servicio está garantizado por la plataforma Gigs, que colabora con cientos de operadores internacionales.

Diseñado solo para internet y mensajería

Cabe destacar que Global Connect por ahora solo admite el servicio de internet móvil. No ofrece la posibilidad de realizar llamadas de voz tradicionales ni enviar mensajes SMS. Los representantes de Motorola explican que la mayoría de los viajeros modernos utilizan Telegram, WhatsApp u otras aplicaciones de mensajería para comunicarse, por lo que las formas tradicionales de comunicación móvil están perdiendo relevancia.

Esta tecnología funciona en todos los smartphones de Motorola con función eSIM, incluido el modelo Moto G Play 2026 del segmento económico. Se espera que la introducción de tales servicios para los usuarios uzbekos también reduzca significativamente los gastos de roaming internacional en el futuro y permita mantener una conexión constante en el extranjero.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
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