FIFA anula el récord de Messi: ¿qué pasó realmente?

La noticia de que Lionel Messi se había convertido en el mejor asistente de la historia de los Mundiales alegró a los aficionados argentinos. Pero la decisión de la FIFA tras el partido cambió por completo la situación.

Messi había participado en el gol decisivo

En un partido lleno de lucha y situaciones tensas, Argentina derrotó a la selección de Cabo Verde por 3-2.

En los minutos adicionales del encuentro, Lionel Messi dio el último pase en la jugada del gol marcado por Cristian Romero. Inicialmente, este gol se registró como la novena asistencia de Messi en Mundiales.

Con este resultado, parecía haber superado al legendario Diego Maradona.

La FIFA cambió su decisión

Sin embargo, tras el partido, la FIFA revisó la jugada. La organización oficializó el balón rematado por Romero como autogol del jugador caboverdiano Diney.

Por este motivo, el pase de Messi no se contabilizó como asistencia en las estadísticas.

Como resultado, el número de asistencias de Messi en Mundiales se mantuvo en ocho.

Messi y Maradona siguen empatados

Actualmente, Lionel Messi y Diego Maradona han dado cada uno ocho asistencias en Mundiales.

Así, los dos grandes futbolistas argentinos comparten por ahora el récord en esta estadística.

La próxima oportunidad — contra Egipto

Argentina se enfrentará a la selección de Egipto en los octavos de final.

Si Messi da al menos una asistencia en este partido, superará a Maradona y se convertirá en el único poseedor del récord de más asistencias en la historia de los Mundiales.

¿Crees que Messi podrá batir el récord histórico en el partido contra Egipto?