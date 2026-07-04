El futbolista egipcio Mohamed Hani perdió el conocimiento en el campo

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El futbolista egipcio Mohamed Hani perdió el conocimiento en el campo

En el partido de los octavos de final de la Copa del Mundo 2026 entre Egipto y Australia, se produjo una situación preocupante. El defensa egipcio Mohamed Hani perdió el conocimiento tras un duelo aéreo y cayó sobre el césped.

Colisión peligrosa

Al inicio de la segunda mitad, Hani se enzarzó en un duelo aéreo contra los jugadores rivales dentro de su área.

Durante el episodio, recibió un fuerte golpe en la cabeza y posteriormente cayó al césped.

Los jugadores acudieron inmediatamente en su ayuda

Los miembros de la selección de Egipto, conscientes de la gravedad de la situación, se acercaron rápidamente a su compañero.

Poco después, el cuerpo médico y los médicos de la selección nacional también salieron al campo. Mohamed Hani recibió atención médica rápida.

Hani continuó el partido

Tras los tratamientos médicos, el defensa se recuperó. Afortunadamente, no abandonó el campo y encontró la fuerza para continuar el encuentro.

Esta situación preocupó bastante a los aficionados en el estadio y a los miembros del equipo.

También se le anotó un autogol

Mohamed Hani también se recordó por otro episodio desafortunado en este encuentro. Marcó un gol en propia puerta.

Aun así, el hecho de que volviera al campo tras la fuerte colisión y continuara el partido demostró la valentía del futbolista.

¿Cree que es una decisión correcta dejar en el partido a un futbolista que ha recibido tal golpe en la cabeza?

Mohamed HaniMisyar (Misyar)AustraliaEgipto
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Shuhrat Razzakov
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