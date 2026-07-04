El encuentro entre Brasil y Noruega, que se disputa en los cuartos de final del Mundial 2026, reviste una importancia capital no solo para el destino del torneo, sino también para el futuro del club londinense del Arsenal. Si la atención de los aficionados en este duelo disputado en los campos de Nueva Jersey se centra en estrellas como Vinicius Junior y Erling Haaland, los expertos siguen de cerca el duelo entre Bruno Guimaraes y Martin Odegaard en el centro del campo. Goal.com lo informa .

Actualmente jugando en el Arsenal, Martin Odegaard, y Bruno Guimaraes, convertido en objetivo de fichaje del club, figuran entre los mejores asistentes del torneo. Según Goal.com, Guimaraes ocupa el segundo lugar con cuatro asistencias, por detrás de Michael Olise, mientras que Odegaard cuenta con tres asistencias. Estas estadísticas demuestran que ambos mediocampistas se encuentran en un excelente momento de forma.

Una nueva fuerza para el Arsenal: el factor Guimaraes

Los londinenses llevan tiempo planeando incorporar a Bruno Guimaraes, el líder del equipo del Newcastle. El valor de transferencia del futbolista brasileño se ha fijado en 65 millones de libras esterlinas (aproximadamente 87 millones de dólares). Sus actuaciones en el mundial de Norteamérica demuestran que podría elevar el mediocampo del Arsenal a un nuevo nivel. El estilo de juego agresivo de Guimaraes y su precisión en la organización de los ataques prometen ser un acierto para el equipo de Mikel Arteta.

Al mismo tiempo, las actuaciones de Martin Odegaard en la temporada pasada generaron algunas críticas. Algunos expertos y aficionados lo acusaron de no ser lo suficientemente activo, llegando incluso a sugerir que debería ser vendido. Sin embargo, no hay que olvidar que Odegaard es el primer capitán en llevar al Arsenal al campeonato tras 22 años de sequía. Sus recientes actuaciones con la selección noruega disipan todas las dudas.

La respuesta de Odegaard y la esperanza noruega

Martin Odegaard juega en este Mundial liberado de la presión del club, con un juego libre y creativo. Mostró sus mejores cualidades en los partidos de la fase de grupos contra Irak, Senegal y Costa de Marfil. En particular, sus pases magistrales a Erling Haaland y su gestión del juego del equipo confirmaron que sigue siendo uno de los mejores mediapuntas del mundo.

Para la directiva del Arsenal, la situación actual plantea un dilema interesante: fichar a Guimaraes no significa apartar a Odegaard, sino que podrían formar un tándem potente juntos. El enfrentamiento entre Brasil y Noruega mostrará cuál de estas dos estrellas es más fuerte en esta rivalidad. Sea cual sea el resultado de este encuentro, ambos futbolistas siguen demostrando su nivel.