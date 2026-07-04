Una vaca con un crecimiento de pezuña en la cabeza se vuelve viral en China (video)

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Una vaca con un crecimiento de pezuña en la cabeza se vuelve viral en China (video)

En la provincia china de Jilin, una vaca con una protuberancia similar a una pezuña en la cabeza está siendo ampliamente discutida en las redes sociales. Tras la difusión de un video que muestra al animal, ha llamado la atención de muchas personas en poco tiempo.

Según el propietario de la vaca, el número de personas interesadas en comprar el animal aumentó tras el video. Ha recibido varias ofertas, pero el dueño ha indicado que no venderá a la vaca.

Los especialistas suponen que este caso podría estar relacionado con un defecto de desarrollo congénito poco común llamado polimelia. En tales casos, pueden formarse extremidades adicionales en el cuerpo del animal.

Por ahora, no se ha proporcionado información adicional sobre la salud de la vaca y en qué medida el crecimiento la afecta.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editor
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