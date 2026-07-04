Científicos del Laboratorio Nacional de Idaho (Idaho National Laboratory) en Estados Unidos han identificado un estado cuántico extremadamente raro — un aislante topológico de Kondo — en el compuesto hexaboruro de plutonio (PuB6). Se espera que este descubrimiento constituya un avance revolucionario en la comprensión de las propiedades electrónicas del plutonio, uno de los elementos más complejos y misteriosos de la tabla periódica. Este fenómeno se había observado anteriormente en muy pocos materiales, y abre direcciones de investigación completamente nuevas en el campo de la ciencia de materiales nucleares. Según Ixbt.com, el informe lo confirma.

Desde el descubrimiento del plutonio en 1940, los científicos han estudiado muchas de sus propiedades, pero el comportamiento de sus electrones sigue siendo uno de los enigmas más difíciles de la física moderna. En particular, los electrones 5f del plutonio pueden comportarse simultáneamente como partículas localizadas en un punto específico y como portadores de carga de libre movimiento. Es precisamente este comportamiento insólito el que constituye la base del efecto cuántico identificado.

Aislantes topológicos y efecto Kondo

Los aislantes topológicos son materiales singulares que no conducen corriente eléctrica en su interior, pero permiten la libre circulación de la corriente en su superficie. Lo más importante es que esta conductividad superficial es extremadamente resistente a diversos defectos e impurezas. El término «Kondo» designa un fenómeno cuántico resultante de la fuerte interacción entre electrones. En estas condiciones, las propiedades del material no se determinan por átomos individuales, sino por efectos cuánticos colectivos.

Los investigadores demostraron que estos dos fenómenos — la conductividad topológica y las fuertes correlaciones electrónicas — coexisten en el hexaboruro de plutonio. Esto convierte a este compuesto en un campo experimental único para estudiar los actínidos, el grupo de elementos pesados que incluye el plutonio y el uranio. Para países como Uzbekistán, que desarrollan su sector energético, tales descubrimientos fundamentales tienen una importancia capital para crear tecnologías más seguras y eficientes en el futuro.

Energía nuclear y tecnologías del futuro

Comprender las propiedades electrónicas de los actínidos no tiene solo importancia teórica. Estos conocimientos desempeñan un papel decisivo en las siguientes áreas prácticas:

Predecir el proceso de envejecimiento de los materiales nucleares;

Aumentar el nivel de seguridad de los reactores;

Crear nuevos materiales resistentes a altas temperaturas y fuertes radiaciones;

Desarrollar la computación cuántica y sensores de ultra precisión.

La investigación requirió el uso de la infraestructura única del Laboratorio Nacional de Idaho. Los científicos prepararon muestras microscópicas de plutonio utilizando haces de iones enfocados y realizaron mediciones a temperaturas extremadamente bajas donde los efectos cuánticos se manifiestan claramente. Los resultados experimentales se confirmaron mediante modelado informático en colaboración con expertos de la Universidad de Columbia.

Según ixbt.com, este descubrimiento abre el camino al estudio de otros compuestos complejos de actínidos que antes eran inaccesibles para la física experimental. Se espera que esto impulse fuertemente no solo la energía nuclear, sino también el desarrollo de las tecnologías cuánticas modernas. El mundo misterioso del plutonio podría ahora ofrecer nuevas posibilidades para crear fuentes de energía seguras y eficientes para la humanidad.