Robots humanoides Ubtech U1: realismo perfecto e inteligencia emocional

Una verdadera revolución está ocurriendo en el mundo de la robótica: la empresa Ubtech ha presentado sus nuevos robots biónicos de la serie U1. Estos dispositivos han asombrado al mundo tecnológico por su apariencia extremadamente cercana a la humana, los detalles minuciosos de su piel y sus complejos algoritmos emocionales. Según Phoenix.com Technology, esta nueva generación de robots no es simplemente una máquina, sino que ha sido diseñada como un compañero capaz de establecer un vínculo emocional con el ser humano. Así lo informa Ixbt.com en su noticia.

La apariencia de los robots fue trabajada no solo por ingenieros, sino también por diseñadores y estilistas profesionales. Su piel está fabricada en silicona, reproduciendo con precisión las venas de las manos, las pequeñas arrugas de los labios e incluso las articulaciones de los dedos. Incluso los robots de apariencia femenina cuentan con manicura y maquillaje de calidad. Durante la exposición, se pidió a los visitantes que no tocaran el rostro de los robots, ya que esto podría dañar el delicado maquillaje.

Capacidades técnicas y análisis de emociones

La serie Ubtech U1 posee 88 grados de libertad de movimiento, pudiendo replicar el 90 % de los movimientos del cuerpo humano. Especialmente, una construcción biónica única en la zona del cuello permite al robot girar de forma natural. El dispositivo está equipado con el primer modelo de emociones a gran escala del mundo, capaz de reconocer más de 20 emociones sutiles con una precisión superior al 90 %. El tiempo de respuesta entre la pregunta y la contestación es de solo 500 milisegundos.

Los desarrolladores subrayan que estos robots no están destinados a fines sexuales. El fundador de la empresa, Zhou Xian, destacó que la función principal de los robots es brindar un "valor emocional". No obstante, los caracteres sexuales secundarios están claramente expresados en la apariencia de los robots, lo que provocó intensos debates en las redes sociales y entre los asistentes a la exposición.

Del trabajo manual a la producción industrial

La producción masiva de dispositivos tan complejos es una tarea extremadamente difícil. Por ejemplo, solo la cabeza del robot contiene entre 2 000 y 3 000 piezas y puede realizar 30 tipos de micromímicas. En las etapas iniciales, las cejas y pestañas de los robots eran implantadas a mano por especialistas. Actualmente, Ubtech trabaja para trasladar este proceso artesanal a un método de cinta transportadora estandarizado.

Se planea el uso de los robots Ubtech U1 en las siguientes áreas:

Comunicación diaria y apoyo emocional;

Cuidado de ancianos y asistencia social;

Terapia psicológica y asesoramiento;

Recepción y servicio al cliente;

Investigación científica y procesos educativos.

La sincronización entre el habla y los movimientos labiales de los robots se realiza en 20 milisegundos, lo que elimina casi por completo la sensación de artificialidad "robótica" durante la comunicación. Un modelo de pensamiento profundo, entrenado con cientos de miles de millones de parámetros, permite al robot mantener una conversación significativa y lógica con el humano.