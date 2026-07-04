Radimov expresa preocupación por el estado físico de Mohamed Salah

El exjugador del «Zenit» y ahora consultor Vladislav Radimov evaluó el rendimiento de Mohamed Salah en la Copa del Mundo 2026. Reconoció el talento de la estrella egipcia, pero no ocultó sus dudas sobre su estado físico antes de los partidos decisivos de la fase eliminatoria.

«Salah es un jugador de primer nivel»

Según Radimov, Mohamed Salah sigue siendo un delantero capaz de rendir al más alto nivel en la fase eliminatoria de la Copa del Mundo.

Al mismo tiempo, el consultor destacó que el ritmo del juego y la competencia se intensificarán en las próximas rondas.

«Salah es un jugador de primer nivel que responde a las exigencias de la fase eliminatoria de la Copa del Mundo. Pero hay dudas sobre su estado actual», declaró Radimov.

La preparación física podría ser determinante

Según el exjugador, la técnica y la experiencia por sí solas no bastan en la fase eliminatoria. En partidos de alto ritmo, el estado físico de los jugadores también tiene gran importancia.

Radimov señaló que Salah no se encuentra por el momento en su mejor forma deportiva.

«En las próximas rondas, el ritmo del juego aumentará aún más. La preparación física será crucial, y Salah no está por ahora en su mejor nivel», declaró en «Match TV».

Un gran desafío contra Argentina por delante

La selección de Egipto se enfrentará a la selección nacional de Argentina en los octavos de final de la Copa del Mundo.

El partido se disputará el martes 7 de julio. Mohamed Salah será una de las principales esperanzas de Egipto en este encuentro.

¿Podrá Salah llevar a su equipo a la siguiente ronda?

El partido contra Argentina podría mostrar las verdaderas capacidades del delantero egipcio. Si Salah muestra su mejor fútbol, no se descarta que cause serios problemas al rival de Egipto.

¿Crees que Salah podrá convertirse en el héroe decisivo en el partido contra Argentina?