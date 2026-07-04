La Argentina sufre una gran pérdida: Facundo Medina se lesionó anoche

Se produjo un hecho desafortunado en el partido de octavos de final del Mundial de Argentina contra Cabo Verde. El lateral izquierdo del equipo, Facundo Medina, no pudo terminar el encuentro debido a una lesión.

Medina era titular

El futbolista de 27 años que defiende los colores del Olympique de Marsella de Francia fue titular en el once inicial de la « albiceleste » en el primer partido de la fase de eliminación directa.

Medina fue activo en la banda defensiva y pasó la mayor parte del encuentro en el campo.

Fue sustituido en el minuto 86

En el minuto 86 del partido, el defensor se lesionó y no pudo continuar. Fue reemplazado por el experimentado Nicolás Tagliafico.

La gravedad de la lesión del jugador aún no se ha comunicado. Ahora los aficionados argentinos tendrán que esperar los resultados de los exámenes médicos.

Su tercer partido en el Mundial

Facundo Medina había sido titular en los dos primeros partidos de la Argentina en el actual Mundial.

En la tercera jornada de la fase de grupos, observó el partido contra Jordania desde el banquillo.

Preocupación antes de la siguiente fase

En un momento en que la importancia de cada jugador es crucial en la fase de eliminación directa, la lesión de Medina podría convertirse en un dolor de cabeza para el cuerpo técnico argentino.

La participación del defensor en el próximo partido se conocerá tras los exámenes médicos.

¿Crees que si Medina se baja, Tagliafico podrá reemplazarlo dignamente?