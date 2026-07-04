Samsung Galaxy Z Fold 8 y Flip 8: el diseño de los nuevos flagships revelado

El gigante tecnológico surcoreano Samsung está trabajando en sus próximos smartphones plegables. Aunque aún falta tiempo para la presentación oficial, el fabricante de accesorios Thinborne ha publicado imágenes de alta calidad de los futuros modelos Galaxy Z Fold 8 Ultra, Galaxy Z Fold 8 y Galaxy Z Flip 8. Esta información enriquece la visión de cómo serán los dispositivos de nueva generación. Sobre esto, Ixbt.com informa .

Según ixbt.com, las imágenes publicadas revelan completamente la apariencia externa y el concepto de diseño de los dispositivos. Mientras que los modelos Galaxy Z Fold 8 Ultra y Galaxy Z Flip 8 mantienen el estilo distintivo de los flagships anteriores, se espera que el modelo estándar Galaxy Z Fold 8 se presente con un aspecto completamente nuevo. Precisamente este modelo está generando el mayor interés entre expertos y usuarios.

Cambios revolucionarios en el diseño

Las proporciones de las pantallas externa e interna del nuevo modelo Galaxy Z Fold 8 han cambiado significativamente. Los informantes de la industria destacan que las proporciones de pantalla que Samsung ha utilizado en este modelo serán similares a las del smartphone plegable iPhone Ultra que se espera que Apple presente en el futuro. Esto indica que se está formando un nuevo estándar de factor de forma para dispositivos plegables entre los líderes del mercado.

Las imágenes proporcionadas por Thinborne coinciden completamente con los renderizados CAD y la información de informantes difundidos anteriormente. Esto aumenta la probabilidad de que el producto final tenga exactamente este aspecto. Los ingenieros de Samsung parecen haberse centrado principalmente en reducir el grosor del dispositivo y hacer aún más delgados los marcos de la pantalla.

Capacidades técnicas y fecha de presentación

En el mercado de smartphones de Uzbekistán, los modelos plegables de Samsung, especialmente las series Fold y Flip, ocupan un lugar prestigioso. Se espera que los dispositivos de nueva generación pongan especial énfasis no solo en el diseño, sino también en el rendimiento. En concreto, todos los flagships se enriquecerán con procesadores de última generación y capacidades de inteligencia artificial (AI).

Según la información, el estreno oficial de los nuevos smartphones de la serie Galaxy Z está previsto para el 22 de julio de este año en Londres. En este evento, Samsung podría mostrar no solo smartphones, sino también otros elementos nuevos del ecosistema. Por ahora, el fabricante no ha comentado oficialmente esta información filtrada.