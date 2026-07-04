Lionel Messi tras el partido contra Cabo Verde: «Me pegaron sin piedad en el campo, luego me pidieron fotos»

El capitán de la selección argentina Lionel Messi compartió sus pensamientos tras la difícil victoria sobre Cabo Verde en el partido decisivo de la fase de grupos del Mundial. A pesar de la intensa lucha en el terreno de juego, al final del encuentro, los jugadores rivales se formaron en cola para hacerse fotos de recuerdo con el delantero legendario y pedir su camiseta. Goal.com lo informa .

El partido disputado en Miami y saldado con la victoria de Argentina por 3:2 resultó mucho más complicado de lo esperado para la Albiceleste. Los jugadores de la selección de Cabo Verde mostraron un juego muy duro hacia Lionel Messi durante todo el encuentro. Sin embargo, tras el silbato final del árbitro, la agresividad en el campo dio paso al respeto. Según el medio TyC Sports, Messi recibió con humor esta actitud «doble» de sus rivales.

La batalla en el campo y la cola ante el vestuario

«Me pidieron mi camiseta, todo lo que tenía... Y eso que en el campo me pegaron sin piedad», respondió Lionel Messi con una sonrisa en la entrevista posterior al partido. A pesar de la presión física del rival, la estrella argentina se hizo fotos con todos los que lo deseaban y entregó su camiseta. Esta situación demostró una vez más el enorme prestigio del que goza Messi en el mundo del fútbol.

La selección de Cabo Verde demostró que no estaba en este torneo por casualidad. Antes, no habían sido derrotados por grandes como España y Uruguay, sorprendiendo a muchos con su sólida defensa y su juego ordenado. Frente a Argentina también lucharon hasta el final, obligando a los campeones del mundo vigentes a sudar más de lo previsto.

Al analizar el partido, Lionel Messi quiso destacar que su equipo había aprovechado eficazmente las situaciones de balón parado. «Este equipo viene demostrando su carácter desde hace mucho tiempo y lucha hasta el final. Hoy vimos lo importantes que son las situaciones de balón parado. Tenemos jugadores que juegan bien en el segundo piso y que dominan en el juego aéreo», declaró el capitán.

Los problemas en el juego

A pesar de la victoria, Lionel Messi no ocultó que no estaba plenamente satisfecho con el juego de la selección argentina. Según sus palabras, tras adelantarse en el marcador, el equipo perdió el control. Esto podría ser una señal preocupante antes de la fase de eliminatorias.

«Sabíamos que iba a ser un partido muy difícil. Hicimos lo más complicado —marcar el primer gol—. Después pensamos que encontraríamos nuestro ritmo, pero todo se volvió al revés. Perdimos el control del balón, nos echamos atrás en defensa y no pudimos hacer una presión eficaz», criticó Lionel Messi.

Gracias a esta victoria, la selección argentina selló su pase a los octavos de final. Ahora, el cuerpo técnico trabajará sobre los errores cometidos y se preparará para los partidos decisivos de la fase de eliminatorias. Cabo Verde, aunque derrotado, quedará en el recuerdo como uno de los equipos más brillantes e inflexibles del torneo.