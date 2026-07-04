La NASA se compromete a salvar un telescopio que cae hacia la Tierra

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La NASA se compromete a salvar un telescopio que cae hacia la Tierra

Una nave espacial especial financiada por la NASA ha sido lanzada al espacio para rescatar el telescopio espacial Swift que se acerca gradualmente a la Tierra. Esta misión es la primera en la historia de la exploración espacial, y los expertos la califican como una operación de alto riesgo pero de gran importancia.

Swift fue lanzado en 2004 para observar las explosiones más potentes del universo — los brotes de rayos gamma y otros fenómenos cósmicos de alta energía. Sin embargo, en los últimos años, la intensificación de la actividad solar ha provocado la expansión de la atmósfera terrestre, que ha comenzado a afectar la órbita del telescopio. Como consecuencia, se ha ralentizado y ha descendido de su altitud inicial de 600 kilómetros a aproximadamente 360 kilómetros.

Dentro de Angara, los componentes internos del cohete Northrop Grumman se están ensamblando.

Los expertos señalan que si la órbita del telescopio desciende por debajo de 300 kilómetros, será casi imposible salvarlo. Por ello, la NASA ha iniciado una operación de emergencia para rescatarlo.

El proyecto ha sido desarrollado por la empresa estadounidense Katalyst Space Technologies y será llevado a cabo por una nave espacial robótica llamada LINK Este aparato, equipado con tres brazos robóticos, debe acercarse con cuidado al telescopio, agarrarlo firmemente y luego usar sus propulsores para elevarlo a una órbita más segura y alta.

Los expertos insisten en la gran complejidad de la operación. Ya que Swift es un objeto en movimiento cuya órbita cambia constantemente. Por eso LINK primero fotografiará el telescopio desde todos los ángulos, determinará el punto de agarre más seguro y solo entonces sus brazos robóticos intentarán atraparlo.

Según el Dr. Simeon Barber, investigador de la Open University esta misión, aunque conlleva grandes riesgos, merece ser intentada porque Swift proporciona a la humanidad datos científicos únicos.

Dos especialistas en un gran laboratorio oscuro, satélite artificial'iy yo‘ldosh qurilmasini tekshirmoqda.

Si todas las etapas se desarrollan según lo previsto, LINK elevará gradualmente el telescopio hacia una órbita estable de unos 600 kilómetros durante los próximos dos o tres meses, y podrá continuar su actividad científica.

Según los expertos, si esta mission se completa con éxito, podría abrir la posibilidad de rescatar otras naves espaciales célebres en el futuro, incluido el telescopio Hubble mediante un método similar.

NASASwiftKatalyst Space TechnologiesSimeon Barber
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor
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