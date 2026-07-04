Nuestro futbolista Abbosbek Fayzullayev se casa hoy

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Nuestro futbolista Abbosbek Fayzullayev se casa hoy

El talentoso centrocampista de la selección nacional de Uzbekistán y de nuestro club Abbosbek Fayzullayev se dispone a vivir uno de los días más felices de su vida.

Nuestro futbolista de 23 años celebra hoy su boda y forma oficialmente una familia. A pesar de su juventud, Abbosbek, que se ha ganado el cariño de los aficionados por su juego brillante, su entrega y su talento en el terreno de juego, inicia ahora una nueva etapa en su vida personal.

Los aficionados y la comunidad futbolística felicitan sinceramente al futbolista en este día tan especial, deseándole una vida familiar feliz, buena salud y aún mayores logros en su carrera futura.

Nosotros también felicitamos a Abbosbek Fayzullayev por este acontecimiento alegre y le deseamos felicidad, una familia unida y próspera, así como nuevas victorias en el fútbol.

Abbosbek FayzullayevUzbekistán
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editor
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