Abdulkarim: «No jugamos solo contra Messi»

Hamza Abdulkarim, miembro de la selección de Egipto y del club «Barcelona», se pronunció antes del partido contra Argentina en los octavos de final del Mundial 2026.

Aunque la atención de todos está puesta en Lionel Messi, el futbolista de 18 años destacó que los egipcios se enfrentarán a todo el equipo de Argentina.

Ambos equipos recorrieron un camino difícil

La selección de Egipto eliminó a Australia en la tanda de penales en la primera ronda de la fase eliminatoria y avanzó a los octavos de final.

Argentina, por su parte, consiguió una victoria por 3:2 contra Cabo Verde en un partido muy disputado tras la prórroga.

De este modo, en la siguiente ronda, Egipto y los vigentes campeones del mundo se enfrentarán.

Una respuesta contundente a la pregunta sobre Messi

Se le preguntó a Abdulkarim si soñaba con jugar contra Lionel Messi en la Copa del Mundo.

«No jugamos solo contra Messi, sino contra la selección de Argentina», declaró el futbolista.

La respuesta del joven delantero demostró que la selección de Egipto se prepara para enfrentar a todo el equipo rival, no a un solo jugador.

Hasta ahora, ha salido desde el banquillo en todos los partidos

Hamza Abdulkarim ha entrado al campo en los cuatro encuentros de la selección de Egipto en este Mundial.

Sin embargo, entró desde el banquillo en los últimos minutos de cada partido. A pesar de ello, el futbolista de 18 años es considerado uno de los jóvenes talentos importantes del equipo.

El «Barcelona» decidió comprarlo

A principios de junio, se anunció que el «Barcelona» había decidido comprar a Abdulkarim al club egipcio «Al-Ahly».

Ahora, el joven futbolista podría tener una nueva oportunidad en el partido contra Argentina y enfrentarse a las estrellas del fútbol mundial.