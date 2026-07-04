Ter Stegen podría continuar su carrera en los Países Bajos : Barcelona y el Ajax llegan a un acuerdo

El club catalán del Barcelona y el club neerlandés del Ajax han llegado a un acuerdo verbal sobre el traspaso del experimentado portero Marc-Andre ter Stegen. Según este acuerdo, el guardameta alemán defenderá los colores del club de Ámsterdam en calidad de cedido hasta el final de la temporada. Se espera que este traspaso sea para el Barcelona un nuevo paso hacia la optimización de la plantilla y la reducción de la carga financiera. Goal.com informa la noticia.

Según la información proporcionada por el diario AD, la directiva del Barcelona se ha comprometido a pagar una gran parte del salario de Ter Stegen. Este paso está relacionado con el deseo del club de reducir su masa salarial global y de cumplir con las normas de fair play financiero establecidas por La Liga. Para el guardameta de 34 años, se trata de una buena oportunidad para relanzar su carrera y recuperar tiempo de juego regular.

Lesiones y derrota ante la competencia

Los últimos años de Ter Stegen en el Barcelona han estado marcados por las lesiones. En 2025, una grave lesión de rodilla lo mantuvo fuera de los terrenos de juego durante siete meses. Posteriormente, tuvo que someterse a una operación quirúrgica debido a problemas de espalda. Aunque fue cedido al Girona la temporada pasada, solo participó en dos partidos antes de lesionarse los músculos y perderse el resto de la temporada.

En el nuevo Barcelona dirigido por Hansi Flick, Ter Stegen ha perdido su estatus anterior. Actualmente se ha convertido en el tercer guardameta, por detrás del joven Joan Garcia y el experimentado Wojciech Szczesny. Esta situación también ha afectado el lugar del jugador en la selección alemana: Julian Nagelsmann ha preferido confiar en Manuel Neuer en la convocatoria para el Mundial de 2026.

Relaciones enfriadas con el club

Según Goal.com, las relaciones entre el jugador y la directiva del club se tensaron considerablemente en agosto de 2025. En aquel entonces, debido a un malentendido relacionado con los documentos sobre el registro de otro jugador durante la lesión de Ter Stegen, fue privado temporalmente del brazalete de capitán. Aunque el problema se resolvió rápidamente y se restableció su estatus, este incidente no dejó de tener un impacto en el ambiente del vestuario.

El contrato vigente de Ter Stegen con el Barcelona está previsto hasta 2028. Los salarios impagados de temporadas anteriores ejercen una gran presión sobre el presupuesto del club. Por ello, la cesión de este jugador veterano con un alto salario se considera la solución más adecuada para ambas partes.

En los próximos días, se prevé que el guardameta vuele a Ámsterdam y se someta al reconocimiento médico. En las filas del Ajax, podría no solo recuperar su estado físico, sino también recuperar la confianza en sí mismo. El Barcelona, por su parte, continúa con la renovación de la plantilla y la garantía de estabilidad financiera de cara a la temporada 2026-27.