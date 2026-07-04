Messi elogia el partido de Cabo Verde de ayer

El delantero de la selección argentina, Lionel Messi, se pronunció sobre la victoria 3:2 conseguida en la prórroga contra Cabo Verde en los octavos de final del Mundial 2026.

Aunque los argentinos saltaron al campo como favoritos, el rival no les facilitó las cosas. Messi habló abiertamente sobre los momentos clave del encuentro y los errores cometidos por su equipo.

«Estamos demostrando que luchamos hasta el final»

Según Messi, una de las cualidades más importantes de la selección argentina es no rendirse hasta el último minuto, sin importar la situación.

«Nuestro equipo viene demostrando algo desde hace tiempo: siempre luchamos hasta el final», declaró.

Incluso en un partido difícil, los argentinos mostraron carácter y se llevaron la victoria en la prórroga.

Las jugadas a balón parado salvaron a Argentina

Messi señaló que las jugadas a balón parado tuvieron un papel decisivo en el partido contra Cabo Verde.

«Últimamente las jugadas a balón parado no nos estaban funcionando muy bien. Pero en este tipo de partidos son muy importantes», declaró el delantero.

Según sus palabras, en la plantilla argentina hay jugadores fuertes en los duelos aéreos y que juegan bien de cabeza.

«Tenemos jugadores que juegan bien de cabeza y logramos aprovechar esa ventaja».

Messi elogia a Cabo Verde

El capitán argentino también quiso destacar la fuerza del rival.

«No es casualidad que Cabo Verde no haya perdido contra España y Uruguay», declaró Messi.

Según él, Cabo Verde volvió a demostrar que es un equipo disciplinado, físicamente potente y que sabe ejercer presión sobre el rival.

Argentina perdió el ritmo tras el gol

Messi declaró que pensaba que el control del partido se facilitaría una vez su equipo abriera el marcador. Pero en el campo ocurrió lo contrario.

«Marcamos el primer gol y pensamos que íbamos a encontrar nuestro ritmo. Pero ocurrió lo contrario».

Los argentinos empezaron a perder el balón con frecuencia, retrocedieron y no lograron organizar una presión eficaz contra el rival.

«Perdimos balones, nos replegamos y no logramos ejercer una presión eficaz», declaró Messi.

Una victoria difícil, una lección importante

Aunque Argentina avanzó a la siguiente fase, el partido contra Cabo Verde supuso una seria advertencia para el equipo.

Como se desprende de las palabras de Messi, la «albiceleste» deberá reducir sus errores en la fase final y no perder el control durante el partido.