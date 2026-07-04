Potencia y temperatura de la GeForce RTX 5090: La nueva tarjeta gráfica fundió los cables del PC

El GeForce RTX 5090, el más reciente y potente procesador gráfico de NVIDIA, ha llamado la atención no solo por su alto rendimiento, sino también por la enorme cantidad de calor que genera durante su funcionamiento. En las redes sociales han empezado a aparecer los primeros informes de que esta tarjeta gráfica, al sobrecalentarse, ha dañado componentes del PC. Esta situación sirve como una seria advertencia para los usuarios que ensamblan sistemas de alta potencia. Al respecto, Ixbt.com informa .

Un usuario del foro Reddit llamado RareSiren292 informó sobre un incidente relacionado con su tarjeta gráfica Asus TUF GeForce RTX 5090. Según sus palabras, cuando la tarjeta gráfica se instala en posición vertical, la placa metálica trasera (backplate) se calienta tanto que el aislamiento del cable riser cercano se derritió. Esto amenaza directamente la seguridad de otros componentes dentro del PC.

Problema de disipación térmica

Los expertos y los participantes del foro que estudiaron este caso señalan que el problema no está en el cable riser en sí, sino en la alta temperatura que genera la placa metálica de la tarjeta gráfica. Cuando el GeForce RTX 5090 funciona bajo alta carga durante largos períodos, sus componentes de disipación térmica se calientan a niveles muy elevados. Se ha demostrado que si el cable toca esta placa metálica, incluso el mejor aislamiento no puede resistir tal presión térmica.

Según ixbt.com, el usuario colocó el cable riser muy cerca del backplate de la tarjeta gráfica. Por el contacto permanente y la alta temperatura, la capa de aislamiento se derritió e incluso se pegó a la carcasa de la tarjeta gráfica. Este tipo de situaciones pueden no solo provocar la avería del dispositivo, sino también causar un cortocircuito en el sistema.

Recomendaciones para los usuarios uzbekos

Esta noticia también es relevante para los gamers y los profesionales del montaje de vídeo en Uzbekistán. Dada la alta demanda de productos NVIDIA en nuestro país, se recomienda tomar medidas de precaución al instalar las tarjetas gráficas de nueva generación. En particular, durante los calurosos días de verano, la circulación del aire dentro de la carcasa del PC y la ausencia de contacto entre los componentes son de gran importancia.

Los especialistas aconsejan prestar atención a los siguientes aspectos al instalar dispositivos insignia como el GeForce RTX 5090:

Dejar suficiente espacio entre la tarjeta gráfica y los demás cables;

Implementar un sistema de ventilación potente dentro de la carcasa;

No usar cables riser de mala calidad o baratos;

Comprobar que las partes metálicas de la tarjeta gráfica no toquen otros cables.

Por ahora, este no es un problema generalizado relacionado con el GeForce RTX 5090, sino que se considera un caso aislado. Sin embargo, teniendo en cuenta el creciente consumo de energía y la generación de calor de las tarjetas gráficas de nueva generación, se requiere que los usuarios sean aún más responsables al ensamblar sus PC.