Periodista secuestrada en México: su cuerpo encontrado quemado

Los restos de la periodista secuestrada en el estado de Veracruz, México, Roxana Gusman, han sido encontrados. Esto fue reportado por Reuters .

Según se informa, el 2 de junio de este año, individuos armados y enmascarados irrumpieron en la casa de la directora de la publicación «Pulso Informativo del Sureste» , quien escribía sobre crímenes, y la secuestraron.

Según los datos de la investigación, tras asesinar a la periodista, los criminales intentaron quemar su cuerpo en barriles llenos de combustible. Posteriormente, los restos óseos encontrados en el patio fueron identificados como pertenecientes a Roxana Gusman mediante una pericia médico-legal.

Las fuerzas del orden detuvieron a ocho sospechosos en relación con este crimen, incluidos cuatro agentes de policía del municipio de Ishuatlan-del-Sureste. Se sospecha que proporcionaron recursos, alimentos y asistencia logística a un grupo criminal.

Article 19 Según la organización de defensa de derechos Article 19, otros dos periodistas han sido asesinados en México este año debido a su actividad profesional. Según la organización, el número de periodistas fallecidos en el país desde octubre de 2024 asciende a 10. Esto demuestra una vez más que México es uno de los países más peligrosos para los periodistas.