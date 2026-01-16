Mundial-2026. 1/16 de final. Argentina – Cabo Verde 3:2 (mira estos goles)

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Mundial-2026. 1/16 de final. Argentina – Cabo Verde 3:2 (mira estos goles)

Otro partido dramático de la Copa del Mundo ha llegado a su fin. En los 1/16 de final, el campeón vigente Argentina se enfrentó al debutante Cabo Verde, sufrió una seria resistencia y solo logró la victoria en la prórroga de este «drama» lleno de goles.

Mundial-2026. 1/16 de final
Argentina — Cabo Verde 3:2
3 de julio, Miami
Goles: Messi (29), Lisandro Martínez (92), Borges (111, autogol) — D.Duarte (59), L.Cabral (103).

ArgentinaCabo VerdeLionel MessiLisandro MartínezMiami
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