Durante las vacaciones de verano, cientos de autobuses escolares eléctricos inactivos en EE. UU. han comenzado a cumplir una nueva misión: ayudar al sistema eléctrico del país. Estos enormes «baterías sobre ruedas» sirven para reducir la carga de la red eléctrica durante los días anormalmente calurosos y prevenir la escasez de energía. Ixbt.com lo informa .

Según ixbt.com, actualmente más de 200 autobuses están conectados a la red común en el marco de un proyecto especial, en estados que van desde California hasta Carolina del Norte. Este proceso utiliza la tecnología Vehicle-to-Grid (V2G). Esta tecnología permite a los vehículos eléctricos no solo cargar energía, sino también devolver la energía almacenada a la red durante los períodos de alta demanda.

Según un informe del World Resources Institute (WRI), aproximadamente 230 de los 6 700 autobuses eléctricos existentes en EE. UU. participan en este programa. Tienen la capacidad de suministrar simultáneamente hasta 8 MW·horas de energía eléctrica a la red. Aunque esta cifra parece pequeña en comparación con el consumo de grandes sistemas como PJM, que da servicio a 67 millones de personas, desempeña un papel importante en la garantía de la estabilidad a nivel local.

Ventajas de la tecnología V2G

Los autobuses escolares eléctricos son muy adecuados para este tipo de tareas, ya que cada uno está equipado con baterías de más de 200 kW·horas de capacidad. Durante los meses de verano, al estar los alumnos de vacaciones, los vehículos permanecen casi inmóviles. Esto permite utilizarlos de manera eficiente para almacenar energía y devolverla en los momentos de mayor demanda (horas pico).

Actualmente, 31 compañías eléctricas en 21 estados de EE. UU. apoyan estos programas. Según los expertos, este método no solo protege la red, sino que también puede generar ingresos adicionales para los distritos escolares o ayudar a cubrir los gastos eléctricos.

Perspectivas futuras

Según las previsiones del WRI, en los próximos años la flota de autobuses escolares eléctricos podría más que duplicarse y alcanzar las 14 625 unidades. La mayoría de ellos admitirá la función de intercambio bidireccional de energía. Esto indica que en el futuro el papel de los vehículos eléctricos en la garantía de la seguridad energética de las grandes ciudades será incalculable.

En Uzbekistán, la gestión de la carga que recae sobre la red eléctrica durante los días anormalmente calurosos y fríos también es un problema urgente. La experiencia estadounidense demuestra que la electrificación del sistema de transporte tiene una importancia estratégica no solo para la ecología, sino también para la estabilidad del sistema energético. En el futuro, existen posibilidades de introducir sistemas inteligentes similares en nuestro país mediante la electrificación del transporte público.