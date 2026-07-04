Inteligencia artificial y energía nuclear: un nuevo microrreactor se prueba en colaboración con NVIDIA

En el estado de Utah, Estados Unidos, ha ocurrido un evento importante para el mundo de la tecnología: la empresa Valar Atomics ha alimentado con electricidad la computadora de inteligencia artificial NVIDIA DGX Spark utilizando su microrreactor modelo Ward-250. Se espera que esta demostración marque el inicio de una nueva era en la intersección de la energía y la alta tecnología. Este proceso no es simplemente un experimento, sino el primer paso serio hacia la creación de fuentes de energía independientes para las futuras «fábricas de IA». Ixbt.com lo reporta .

Según la agencia Reuters, la colaboración entre Valar Atomics y NVIDIA se centra en la construcción de centros de cálculo compactos que funcionen directamente con generación nuclear. El principal logro técnico de la demostración es que el reactor no solo alcanzó una reacción en cadena controlada, sino que también se conectó a una carga eléctrica real. Anteriormente, el 18 de junio, el Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE) había confirmado que la reacción nuclear en este sitio había alcanzado un nivel de autosuficiencia.

Características técnicas y consumo de energía

El reactor Ward-250 pertenece a la categoría de sistemas refrigerados por gas a alta temperatura (HTGR). Utiliza combustible TRISO, un moderador de grafito y helio como refrigerante. Durante la prueba, el reactor funcionó a aproximadamente el 37 % de su capacidad, generando 100 kW de energía térmica. Este calor se convirtió en electricidad a través de un convertidor especial y se dirigió para alimentar el dispositivo NVIDIA DGX Spark.

Cabe destacar que el modelo NVIDIA DGX Spark está basado en el chip GB10 Grace Blackwell y consume aproximadamente 240 W de energía. Esta es una cifra muy inferior en comparación con los centros de datos (Data Center) a escala industrial. Por ejemplo, para operar un gran centro con una capacidad de 30 MW se requerirían más de cien mil dispositivos de este tipo. Sin embargo, la transición de condiciones de laboratorio a una carga real representa un gran avance desde el punto de vista de la ingeniería.

Sistema de refrigeración y eficiencia ecológica

NVIDIA está desarrollando actualmente de forma activa sistemas de refrigeración líquida para centros de datos. Estos sistemas están diseñados para funcionar con temperaturas de entrada de hasta 45 °C, lo que permite reducir casi a cero el consumo de agua cuando se utilizan torres de refrigeración seca. Esta es una solución tecnológica especialmente importante para las regiones con recursos hídricos limitados.

Valar Atomics planea en el futuro llevar a cabo un proyecto a gran escala de 30 MW de capacidad en el estado de Utah. Sin embargo, la revista Tom's Hardware señala que aún quedan muchas preguntas abiertas sobre la licencia comercial y la expansión a escala industrial del proyecto. La obtención de una autorización completa por parte de la Comisión Reguladora Nuclear de Estados Unidos (NRC) es una condición esencial para la popularización de este tipo de proyectos.

En conclusión, las startups nucleares proponen pequeños reactores como fuente de energía directa para los centros de inteligencia artificial. Gigantes como NVIDIA ven la generación nuclear como una fuente de energía estable e independiente. Aunque esta tecnología todavía se encuentra en fase de laboratorio, es muy probable que se convierta en una parte integral de la infraestructura de inteligencia artificial en un futuro cercano.