Una nadadora turca conquista el estrecho más peligroso del mundo

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Una nadadora turca conquista el estrecho más peligroso del mundo

La nadadora de ultramaratón turca Aysu Türkoglu logró cruzar a nado el estrecho de Tsugaru en Japón sin detenerse, considerado una de las rutas de aguas abiertas más peligrosas del mundo.

Este estrecho es conocido por sus fuertes corrientes, aguas frías y encuentros con tiburones. Se dice que la distancia recorrida por la atleta equivale a colocar casi 36 edificios del Burj Khalifa uno tras otro.

Según las reglas de la competición, se prohíbe estrictamente a la nadadora apoyarse en algo, descansar o recibir ayuda de un barco de escolta durante el trayecto. Incluso una breve pausa puede provocar la anulación del resultado.

Durante la prueba, Aysu tuvo que superar no solo las fuertes olas y el agua fría, sino también el hambre prolongada y el agotamiento físico. A pesar de ello, llegó con éxito a la meta y logró otro resultado histórico.

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