CM-2026. 1/16 de final. Australia - Egipto 3:5, goles del partido (vídeo)
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Luego, los equipos se midieron en la tanda de penales. Los egipcios ganaron 4:2.
Los partidos de los 1/16 de final de la Copa del Mundo continúan. En el encuentro entre Australia y Egipto, el ganador no se decidió en el tiempo reglamentario ni en la prórroga.
Luego, los equipos se midieron en la tanda de penales. Los egipcios ganaron 4:2.
CM-2026. 1/16 de final.
Australia — Egipto 1:1
Tanda de penales — 2:4
4 de julio, Arlington.
Goles: Hani 55 (pp) — Ashur 13.
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