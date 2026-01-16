CM-2026. 1/16 de final. Australia - Egipto 3:5, goles del partido (vídeo)

Los partidos de los 1/16 de final de la Copa del Mundo continúan. En el encuentro entre Australia y Egipto, el ganador no se decidió en el tiempo reglamentario ni en la prórroga.

Luego, los equipos se midieron en la tanda de penales. Los egipcios ganaron 4:2.

CM-2026. 1/16 de final.

Australia — Egipto 1:1

Tanda de penales — 2:4

4 de julio, Arlington.

Goles: Hani 55 (pp) — Ashur 13.