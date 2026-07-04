Ola de calor anómala en Europa y escasez tecnológica: la falta de aires acondicionados aumenta la tasa de mortalidad

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Ola de calor anómala en Europa y escasez tecnológica: la falta de aires acondicionados aumenta la tasa de mortalidad

La ola de calor anormal observada en toda Europa se ha convertido en una prueba seria para la población de la región. Según los datos de la Agencia Internacional de Energía (AIE), hoy en día solo el 20 % de los hogares europeos están equipados con aire acondicionado o dispositivos analógicos de refrigeración doméstica. Este indicador es mucho más bajo que en otras regiones desarrolladas, y el bajo nivel de preparación tecnológica se considera una de las principales causas del aumento de las muertes. Ixbt.com informa .

Las últimas estadísticas publicadas por el Ministerio de Salud de Bélgica mostraron lo trágica que es la situación. En el corto período del 18 al 29 de junio del año en curso, se registraron 1.222 muertes por calor extremo en el país. Lo más triste es que casi la mitad de los fallecidos eran personas mayores de 85 años o más.

Cambio climático y pérdidas inesperadas

Los expertos destacan que, debido a la amplia ola de calor que ha afectado a Europa, la tasa de mortalidad general en Bélgica aumentó un 39 % respecto al mismo período de años anteriores. Esta cifra supera con creces las expectativas del público y del gobierno, revelando que las capas más vulnerables de la población no están absolutamente preparadas para los cambios climáticos.

Aunque en Bélgica no se registró una temperatura récord absoluta para el mes de junio, el termómetro superó los 35 °C durante varios días consecutivos en la capital, Bruselas. En las zonas interiores del país, la temperatura del aire alcanzó los 38-40 °C. En tales condiciones, la ausencia de sistemas de refrigeración en los hogares tiene consecuencias mortales para la salud humana.

Situación general y medidas en la región

La situación tampoco es estable en otros países europeos. En muchos estados, el mes de junio se registró como el período más caluroso de la historia de las observaciones. Los gobiernos se han visto obligados a tomar medidas de emergencia, como cerrar escuelas, cancelar eventos públicos al aire libre y establecer puntos de refrigeración especiales en las ciudades.

Según los climatólogos, el mes de junio de 2026 también batió todos los récords de temperatura oceánica, convirtiéndose en el mes más caluroso de la historia. Esto indica que la necesidad de tecnologías de aire acondicionado y refrigeración de edificios en las ciudades europeas aumentará drásticamente en el futuro. Para las regiones con clima cálido como Uzbekistán, esta experiencia confirma una vez más la importancia de adaptar las infraestructuras a los cambios climáticos.

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Abror Shuhratov
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