Se presenta el primer módulo de reactor nuclear impreso en 3D del mundo en EE.UU.

La startup estadounidense Ampera ha dado un paso revolucionario en el sector energético al presentar el primer módulo de reactor nuclear a escala completa fabricado mediante impresión 3D del mundo. Se espera que esta tecnología se convierta en la solución principal para proporcionar energía ininterrumpida y asequible a los centros de datos de inteligencia artificial (AI) en el futuro. Ixbt.com informa .

Este dispositivo desarrollado por Ampera se describe como el primer reactor de torio sólido subcrítico del mundo ensamblado en fábrica. Según ixbt.com, la singularidad del proyecto radica en que utiliza el elemento torio, mucho más abundante en la naturaleza, en lugar del uranio tradicional. Esto permite hacer que la energía nuclear sea más segura y sostenible.

Seguridad y diseño innovador

El reactor está construido según un esquema subcrítico, que no puede mantener una reacción en cadena de forma autónoma. Se requiere una fuente externa de neutrones para continuar el proceso. Este enfoque aumenta drásticamente la seguridad del sistema, ya que el riesgo de reacción incontrolada y explosión se reduce prácticamente a cero.

Otro aspecto importante del dispositivo es su diseño de estado sólido. No tiene ninguna pieza móvil, lo que simplifica el mantenimiento y prolonga la vida útil. La tecnología de impresión 3D (fabricación aditiva) ha permitido producir piezas complejas de forma íntegra y reducir significativamente los costos de producción.

Fuente de energía para la inteligencia artificial y la industria

La muestra presentada actualmente es un módulo de ingeniería que aún no produce energía eléctrica. Sin embargo, se planea que en el futuro se convierta en parte de una gran instalación energética con una potencia de 30 MW. El sistema también estará equipado con tecnología de recuperación de calor.

Los fabricantes tienen como objetivo aplicar estos reactores en los siguientes sectores:

Los grandes centros de datos que trabajan con inteligencia artificial (AI);

Las empresas industriales y los complejos de producción;

Los sistemas de defensa y las instalaciones militares;

Los buques marítimos y los vehículos de transporte de larga distancia.

Aunque la empresa Ampera aún no ha revelado los plazos de uso comercial, planea ser de las primeras en llevar al mercado dispositivos nucleares modulares producidos en serie en fábrica. Tales reactores compactos y seguros podrían convertirse en una solución alternativa para el desarrollo industrial en regiones con escasez de energía, como Uzbekistán, en el futuro.