El Barça renuncia al fichaje de Harry Kane: ¿quién sustituirá a Robert Lewandowski?

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El Barça renuncia al fichaje de Harry Kane: ¿quién sustituirá a Robert Lewandowski?

El club español del Barça se ha visto obligado a revisar sus planes para reforzar la delantera y encontrar un digno sucesor para Robert Lewandowski. Los catalanes habían estudiado la opción de Harry Kane, capitán de la selección inglesa, pero el deseo del jugador de continuar su carrera en Alemania puso fin a este fichaje. Lo informa Goal.com que informa

al respecto. La dirección del club, teniendo en cuenta la edad avanzada del experimentado delantero polaco Robert Lewandowski, tiene como objetivo cubrir la posición de delantero centro en una perspectiva a largo plazo. Según Goal.com, los representantes del Barça se pusieron en contacto con Harry Kane para explorar la posibilidad de un traspaso al campeonato español. Sin embargo, las negociaciones llegaron a su fin antes incluso de comenzar.

Al parecer, Harry Kane no tiene intención en estos momentos de abandonar el Bayern. Según el periodista de Bild, Christian Falk, los catalanes se pusieron en contacto con el entorno del jugador, pero recibieron una negativa. El futbolista se siente feliz en el club muniqués y desea continuar su carrera en la Bundesliga.

El nuevo objetivo de los catalanes

Con la opción de Harry Kane descartada, el Barça centra ahora toda su atención en otros candidatos. Actualmente, el objetivo principal del club sigue siendo el delantero del Atlético de Madrid, Julián Álvarez. Los catalanes ven al joven y prolífico delantero argentino como el futuro líder del equipo.

No obstante, el fichaje de Harry Kane podría haber sido un gran éxito para el Barça. En la temporada 2025-26, el delantero inglés marcó 61 goles en todas las competiciones y repartió 7 asistencias. Su contrato con el club muniqués está vigente hasta junio de 2027.

La dirección del Bayern tampoco quiere dejar marchar a su máximo goleador. Los dirigentes del club se preparan para iniciar negociaciones de cara a una ampliación de contrato con Harry Kane. Aunque el jugador está actualmente centrado en su participación en el Mundial con la selección inglesa, se espera que la cuestión de un nuevo contrato se aborde tras la competición.

La cuestión del delantero sigue abierta para el Barça. Aunque Robert Lewandowski sigue rindiendo a un alto nivel, el club continuará buscando una estrella más joven capaz de llevar al equipo a un nuevo nivel en las próximas temporadas. Además de Julián Álvarez, se indica que hay varios otros nombres en la lista de fichajes del equipo.

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