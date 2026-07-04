La FIFA podría trasladar el Mundial al invierno

La FIFA podría reconsiderar la tradición de organizar los Mundiales durante el verano después de 2030. Esto se debe a problemas relacionados con el calor extremo, la salud de los futbolistas y la seguridad de los aficionados.

El cambio climático ha empezado a afectar el calendario del fútbol. Ahora se debate la posibilidad de que los futuros mundiales se celebren en los meses de invierno, como ocurrió en Qatar.

La FIFA preocupada por el calor de 38 grados

Según RMC Sport, la directiva de la FIFA está debatiendo si es correcto organizar el Mundial en junio y julio.

Las temperaturas extremadamente altas en el torneo de 2026 en Estados Unidos, Canadá y México también han sido un detonante.

Por ejemplo, en el octavo de final entre Francia y Paraguay que se jugará en Filadelfia, la temperatura podría subir hasta los 38 grados al inicio del encuentro.

En la ciudad ya se ha emitido una alerta por calor intenso. Los futbolistas se ven obligados a realizar sus entrenamientos bajo estas duras condiciones climáticas.

Se vuelve a mencionar la experiencia de Qatar

En la FIFA se está prestando especial atención a la experiencia del Mundial de 2022 celebrado en Qatar.

Aquel torneo fue trasladado del verano a noviembre y diciembre debido a las condiciones climáticas.

Muchos especialistas señalaron durante la competición que:

la calidad de los partidos fue alta;

los futbolistas saltaron al campo en mejor estado físico;

se observó un menor cansancio en las plantillas de las selecciones nacionales.

Por ello, algunos representantes del fútbol apoyan la idea de organizar el Mundial a mitad de la temporada europea.

El Mundial 2030 seguirá siendo en verano

La Copa del Mundo 2030, que será organizada por España, Portugal y Marruecos, se llevará a cabo en verano según el calendario confirmado.

Sin embargo, el clima de algunas ciudades genera serias preocupaciones en la FIFA.

Específicamente en Marrakech, la temperatura puede superar los 40 grados en junio y julio. Jugar en tales condiciones podría ser peligroso tanto para los futbolistas como para los aficionados.

El problema no se limita solo al estadio

Representantes de la organización subrayan que el problema del calor no está relacionado solo con la temperatura del estadio durante el partido.

La FIFA también debe tener en cuenta los siguientes factores:

las bases donde entrenan los futbolistas;

las fan-zones organizadas para los aficionados;

las condiciones laborales del personal del estadio y del torneo;

los horarios de inicio de los partidos;

la seguridad de los turistas que se desplazan por la ciudad.

Por lo tanto, organizar el Mundial en verano podría ejercer una gran presión sobre toda la infraestructura del torneo.

Se espera que el torneo de 2034 sea en invierno

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, también había descartado previamente la posibilidad de revisar el calendario de las grandes competiciones.

Según las fuentes, es muy probable que la Copa del Mundo 2034 en Arabia Saudita se programe para la temporada de invierno.

El destino de los Mundiales de verano dependerá de las decisiones que se tomen después de 2030. Si el cambio climático continúa, la celebración de los Mundiales en verano podría quedar en el pasado.