El gigante tecnológico chino Xiaomi ha decidido renunciar a su gama de smartphones más elegante y orientada al diseño — la serie Civi. Esta información fue anunciada por Digital Chat Station, un insider prestigioso del mundo tecnológico. Según él, la empresa ha dejado de desarrollar esta dirección y sería irrazonable esperar el nombre Civi entre los dispositivos de próxima generación. Ixbt.com informa de ello.

Esta decisión ha sorprendido a muchos entusiastas de la tecnología, ya que durante varios meses circulaban rumores en las redes sobre el futuro modelo Civi 6. Según las especulaciones, el nuevo modelo debía estar equipado con una cámara de 200 megapíxeles, el último procesador Snapdragon 8 Elite y un botón dedicado para funciones de inteligencia artificial. Sin embargo, los últimos datos indican que este proyecto se ha cerrado por completo.

Volúmenes de ventas y cambios estratégicos

Según la publicación ixbt.com, la razón principal de la paralización del proyecto se atribuye a las ventas inferiores a las esperadas de los modelos anteriores. La dirección de Xiaomi parece preferir redirigir los recursos hacia los flagships principales y la gama Redmi, más rentables y populares. Esto forma parte de la estrategia de la empresa para consolidar su posición en el mercado global.

La serie Civi debutó por primera vez en 2021. Desde entonces, se han presentado en el mercado los modelos Civi, Civi 1S, Civi 2, Civi 3, Civi 4 Pro e incluso Civi 5 Pro, conocido como Xiaomi 15 Civi en algunos mercados. Estos smartphones han intentado atraer la atención de los jóvenes y los amantes del diseño gracias a su cuerpo delgado, ligereza y cámaras selfie de alta calidad.

En el mercado uzbeko también, los dispositivos Xiaomi, en particular los modelos de segmento medio y alto de esta marca, son bastante populares. Aunque la gama Civi no se lanzó oficialmente a la venta a gran escala, muchos usuarios la pedían desde el extranjero debido a su elegante diseño. Ahora se espera que este segmento sea ocupado por las versiones compactas de la gama Xiaomi 15.

A modo de información, cabe destacar que Digital Chat Station, que difundió esta noticia, ya había predicho con precisión numerosas novedades tecnológicas, incluidas las características técnicas de los smartphones Xiaomi 15 y Xiaomi 15 Pro. También fue el primero en revelar que el modelo Realme GT 7 Pro estaría equipado con una pantalla Samsung.

Este paso de la marca Xiaomi demuestra lo intensa que se ha vuelto la competencia en el mercado de smartphones. Se espera que la empresa concentre ahora toda su atención en líneas de flagships unificadas, con capacidades de inteligencia artificial ampliadas y técnicamente más avanzadas.