La producción de smartphones de la gama Xiaomi Civi se detiene

·45·Tecnología
La producción de smartphones de la gama Xiaomi Civi se detiene

El gigante tecnológico chino Xiaomi ha decidido renunciar a su gama de smartphones más elegante y orientada al diseño — la serie Civi. Esta información fue anunciada por Digital Chat Station, un insider prestigioso del mundo tecnológico. Según él, la empresa ha dejado de desarrollar esta dirección y sería irrazonable esperar el nombre Civi entre los dispositivos de próxima generación. Ixbt.com informa de ello.

Esta decisión ha sorprendido a muchos entusiastas de la tecnología, ya que durante varios meses circulaban rumores en las redes sobre el futuro modelo Civi 6. Según las especulaciones, el nuevo modelo debía estar equipado con una cámara de 200 megapíxeles, el último procesador Snapdragon 8 Elite y un botón dedicado para funciones de inteligencia artificial. Sin embargo, los últimos datos indican que este proyecto se ha cerrado por completo.

Volúmenes de ventas y cambios estratégicos

Según la publicación ixbt.com, la razón principal de la paralización del proyecto se atribuye a las ventas inferiores a las esperadas de los modelos anteriores. La dirección de Xiaomi parece preferir redirigir los recursos hacia los flagships principales y la gama Redmi, más rentables y populares. Esto forma parte de la estrategia de la empresa para consolidar su posición en el mercado global.

La serie Civi debutó por primera vez en 2021. Desde entonces, se han presentado en el mercado los modelos Civi, Civi 1S, Civi 2, Civi 3, Civi 4 Pro e incluso Civi 5 Pro, conocido como Xiaomi 15 Civi en algunos mercados. Estos smartphones han intentado atraer la atención de los jóvenes y los amantes del diseño gracias a su cuerpo delgado, ligereza y cámaras selfie de alta calidad.

En el mercado uzbeko también, los dispositivos Xiaomi, en particular los modelos de segmento medio y alto de esta marca, son bastante populares. Aunque la gama Civi no se lanzó oficialmente a la venta a gran escala, muchos usuarios la pedían desde el extranjero debido a su elegante diseño. Ahora se espera que este segmento sea ocupado por las versiones compactas de la gama Xiaomi 15.

A modo de información, cabe destacar que Digital Chat Station, que difundió esta noticia, ya había predicho con precisión numerosas novedades tecnológicas, incluidas las características técnicas de los smartphones Xiaomi 15 y Xiaomi 15 Pro. También fue el primero en revelar que el modelo Realme GT 7 Pro estaría equipado con una pantalla Samsung.

Este paso de la marca Xiaomi demuestra lo intensa que se ha vuelto la competencia en el mercado de smartphones. Se espera que la empresa concentre ahora toda su atención en líneas de flagships unificadas, con capacidades de inteligencia artificial ampliadas y técnicamente más avanzadas.

XiaomiCiviSmartphonesTecnologíaChina
Añadir Zamin.uz a Google¡Lee «Zamin» en Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Comentarios 0

Noticias relacionadas

El rival europeo de OpenAI: cómo Mistral AI se convirtió en símbolo de independencia tecnológicaEl rival europeo de OpenAI: cómo Mistral AI se convirtió en símbolo de independencia tecnológicaHoy, 21:00La alternativa china a Starlink: nuevos satélites de la constelación Qianfan se colocan en órbitaLa alternativa china a Starlink: nuevos satélites de la constelación Qianfan se colocan en órbitaHoy, 20:55El calor de un AMD Threadripper hace girar un motor Stirling del siglo XIXEl calor de un AMD Threadripper hace girar un motor Stirling del siglo XIXHoy, 20:22El primer chip neurodinámico del mundo creado en China: hasta 478 veces más rápido que una GPU en ciertas tareasEl primer chip neurodinámico del mundo creado en China: hasta 478 veces más rápido que una GPU en ciertas tareasHoy, 19:29Vivo X300e: nuevo flagship equipado con batería de 7000 mAh y Snapdragon 8 Gen 5Vivo X300e: nuevo flagship equipado con batería de 7000 mAh y Snapdragon 8 Gen 5Hoy, 18:50Se presenta el primer módulo de reactor nuclear impreso en 3D del mundo en EE.UU.Se presenta el primer módulo de reactor nuclear impreso en 3D del mundo en EE.UU.Hoy, 18:26
AnunciosColaboración
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: simplifica considerablemente el trabajo de los dueños de canchas
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
Playmatch: todos los servicios necesarios para jugar al fútbol en una sola aplicación
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?
¿Cómo se toman las decisiones de inversión en condiciones de alta incertidumbre?

Más leídas Tecnología noticias

Revelado el primer diseño del iPhone 18: Apple optaría por un aspecto inesperado
Revelado el primer diseño del iPhone 18: Apple optaría por un aspecto inesperado
Venta de robots humanoides hiperrealistas en China: precios de hasta 146 000 dólares
Venta de robots humanoides hiperrealistas en China: precios de hasta 146 000 dólares
Hablar con los difuntos mediante inteligencia artificial: un estudio revela resultados inesperados
Hablar con los difuntos mediante inteligencia artificial: un estudio revela resultados inesperados
Se descubrió que las tormentas geomagnéticas cambian drásticamente la temperatura en la superficie terrestre
Se descubrió que las tormentas geomagnéticas cambian drásticamente la temperatura en la superficie terrestre
Ubtech presenta los robots hiperrealistas U1 con piel humana
Ubtech presenta los robots hiperrealistas U1 con piel humana
La NASA encuentra las pruebas más sólidas de vida en Marte: novedades de Perseverance
La NASA encuentra las pruebas más sólidas de vida en Marte: novedades de Perseverance
El legendario Nokia Asha regresa: HMD prepara un teléfono táctil de nueva generación
El legendario Nokia Asha regresa: HMD prepara un teléfono táctil de nueva generación
Los usuarios de Samsung Galaxy S23 enfrentan problemas tras la actualización One UI 8.5
Los usuarios de Samsung Galaxy S23 enfrentan problemas tras la actualización One UI 8.5