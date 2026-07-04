El mediapunta estrella del Chelsea, Cole Palmer, ha reaccionado a su ausencia en la convocatoria de la selección de Inglaterra para la Copa del Mundo 2026. El futbolista de 23 años, uno de los héroes de la Euro 2024, compartió sus sentimientos tras no ser convocado para el torneo en América del Norte por el entrenador Thomas Tuchel. Esta decisión resultó inesperada para muchos expertos y aficionados. Así lo informa Goal.com en su noticia.

Considerado uno de los representantes más talentosos de la selección inglesa en los últimos años, Cole Palmer admitió en una entrevista con The Times que ha sido difícil asimilar este hecho. Según sus palabras, todo futbolista profesional sueña con participar en la competición más importante de su carrera. Sin embargo, entendiendo que la decisión del entrenador es final, ahora se centra en descansar.

Decisión del entrenador y razones principales

El seleccionador nacional Thomas Tuchel aclaró los motivos de esta sorprendente decisión. El especialista alemán señaló que la regularidad y el estado físico de Palmer la temporada pasada no estuvieron al nivel exigido. Sus actuaciones con el Chelsea no fueron tan efectivas como en años anteriores y las frecuentes lesiones redujeron sus posibilidades.

"Perdió su mejor forma en el club. Durante la temporada pasada no jugó un papel tan decisivo como antes. Además, no dio los resultados esperados en las concentraciones de la selección. Debido a las lesiones, tuvo que abandonar los entrenamientos en varias ocasiones, lo que dificultó su inclusión en la plantilla", explicó Thomas Tuchel.

Planes futuros de Palmer

Actualmente, Cole Palmer se encuentra vacacionando en Ibiza. El futbolista pretende aprovechar al máximo su primer descanso veraniego completo para recuperar fuerzas antes de la nueva temporada. Su paso de la academia del Manchester City a convertirse en estrella de Stamford Bridge fue muy rápido, pero el reciente descenso le ha demostrado que debe trabajar más en sí mismo.

La situación de Palmer también es de interés para los aficionados al fútbol uzbekos, ya que es una de las estrellas más seguidas de la Premier League inglesa. Su regreso a la selección dependerá no solo de sus acciones individuales, sino también de los resultados generales del Chelsea en la nueva temporada. El centrocampista ofensivo está convencido de que aún puede demostrar mucho con su habilidad técnica.

En conclusión, que una joven estrella como Cole Palmer quede fuera del mundial demuestra lo fuerte que es la competencia en la selección de Inglaterra. Los "Three Lions", dirigidos por Thomas Tuchel, ahora deberán ganar sin él, mientras que Palmer luchará por recuperar su lugar en los próximos grandes torneos.