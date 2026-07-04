China continúa consolidando su posición en el mercado mundial de Internet por satélite. El lanzador Long March 6A despegó con éxito desde el cosmódromo de Taiyuan, colocando en órbita 13 nuevos satélites de la constelación Qianfan. Este proyecto es considerado el principal competidor del sistema Starlink de Elon Musk. Ixbt.com lo informa .

Esta misión fue el vuelo histórico número 655 para los cohetes de la familia Long March (Changzheng). Según ixbt.com, todos los aparatos fueron colocados con precisión en la órbita designada. El proyecto Qianfan está siendo desarrollado por Shanghai Yuanxin Satellite Technology y tiene como objetivo crear una red de Internet de banda ancha en órbita baja.

La red que se está desplegando en el marco de este proyecto no solo ofrecerá Internet de alta velocidad, sino también baja latencia y la capacidad de admitir los futuros estándares de comunicación 6G. Esto garantiza la independencia tecnológica de China y aumenta su potencial para prestar servicios digitales a escala mundial.

Pasos progresivos hacia una cobertura mundial

La expansión del sistema Qianfan consta de varias etapas clave, y actualmente se está llevando a cabo su fase inicial:

La primera fase garantiza una cobertura regional mediante 648 satélites.

En la segunda fase, el número de aparatos alcanzará los 1296 para formar una red global.

Según los planes finales, el número de dispositivos en el espacio superará los 15 mil y ofrecerán diversos servicios por satélite.

El cohete Long March 6A utilizado en esta misión forma parte de los nuevos lanzadores chinos de carga media. Combina una primera etapa de propergol líquido y aceleradores de propergol sólido. Este lanzador tiene la capacidad de colocar una carga útil de hasta 6,5 toneladas en una órbita heliosíncrona a 500 kilómetros de altitud.

Cabe destacar que el lote anterior de la constelación Qianfan fue lanzado el 5 de junio de este año. En aquella ocasión se enviaron 12 aparatos a la órbita. Tras este nuevo vuelo, el número total de satélites del grupo supera los 190. Este ritmo demuestra lo serias que son las ambiciones de China en la exploración espacial y las comunicaciones por satélite.

El desarrollo de proyectos de este tipo también tiene gran importancia en el contexto de Uzbekistán. La proliferación de sistemas como Starlink y el aumento de la competencia podrían ampliar en el futuro el acceso a servicios de Internet asequibles y de calidad en zonas remotas. La llegada de tecnologías chinas al mercado mundial aumenta las opciones para los consumidores.