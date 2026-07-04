Ola de calor récord en EE.UU.: cientos de personas afectadas, la FIFA preocupada

La potente ola de calor observada en gran parte del territorio estadounidense está afectando gravemente los grandes eventos públicos del país. Debido a la canícula, se ha modificado el programa de varios eventos celebrando el 250º aniversario de la independencia de EE.UU., y también se está debatiendo el destino de algunos partidos de la Copa del Mundo de la FIFA.

The Guardian según la publicación, el grupo internacional World Weather Attribution ha explicado el calor extremo observado en ciertas regiones de EE.UU. y Canadá por un sistema atmosférico de alta presión llamado « cúpula de calor ». Según los expertos, el cambio climático mundial está provocando que este tipo de fenómenos meteorológicos extremos se repitan con mayor frecuencia.

Según los cálculos de los científicos, si la temperatura media de la atmósfera terrestre no hubiera aumentado 1,4 grados respecto al nivel preindustrial, este nivel de calor prácticamente no se habría registrado.

El investigador del Imperial College, Theodore Kipping, señala que el clima actual de EE.UU. es completamente diferente al de la época en que se declaró la independencia del país. Mientras tanto, en los eventos conmemorativos que se celebran en Washington, se han introducido varios cambios debido a las altas temperaturas. Se ha informado de que más de diez participantes han recibido asistencia médica y 11 personas han sido hospitalizadas.

El calor intenso también podría afectar a los partidos de la Copa del Mundo de la FIFA. En particular, el partido Francia-Paraguay que se celebrará en Filadelfia está previsto que se dispute en condiciones de alta temperatura y humedad. La asociación internacional de fútbol ha informado de que en tal situación existe la posibilidad de trasladar o retrasar los partidos a otro horario.

En uno de los eventos públicos de Pensilvania, más de 100 personas necesitaron asistencia médica debido a los efectos del calor. Por ello, se han desplegado brigadas de ambulancias adicionales y puntos de refrigeración móviles en la zona.

Además, el principal operador ferroviario del país, Amtrak también ha cancelado más de 20 servicios de tren en las regiones del noreste debido a las altas temperaturas y ha advertido a los pasajeros sobre posibles retrasos.

Los expertos subrayan que el impacto del calentamiento global se intensifica año tras año y recuerdan una vez más la necesidad de tomar medidas urgentes para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.